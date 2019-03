Die letzten Tickets werden vergeben

Das Topspiel der Kreisliga A, Staffel Nord am ersten Spieltag nach der Winterpause bestreiten der FC Obertsrot (Vierter/32 Punkte) und der FV Muggensturm (Zweiter/34). "Von der Tabelle her ist Muggensturm zumindest leicht favorisiert", sagt FCO-Trainer Angelo Marotta. "Aber die drei Punkte sollen natürlich bei uns bleiben. Um oben dranbleiben zu können, müssen wir dieses Spiel gewinnen." Auch die Auseinandersetzung zwischen Ligaprimus Forbach (36 Punkte) und dem FV Iffezheim (Fünfter/30) war in der Vorrunde eine klare Sache: 7:0 für den FVI. "Da brauche ich gar nichts zu sagen", meint Marc Karcher, der Trainer des Spitzenreiters. Der Tabellendritte SV Au (33 Punkte) ist in Steinmauern zu Gast (Neunter/26). "Wir wollen bei der Titelvergabe ein Wörtchen mitreden und in Steinmauern gewinnen", sagt Aus Trainer Oliver Sturm. "Unser Verein feiert in diesem Sommer sein 100-jähriges Jubiläum. Da käme der Aufstieg natürlich besonders gut."

In der Kreisliga A, Staffel Süd stehen sich aus dem oberen Bereich der Tabelle Gamshurst (Dritter/33 Punkte) und die SG Lauf/Obersasbach (Zweiter/38) gegenüber sowie Sandweier (Sechster/26) und Schwarzach (Vierter/33). Um im Kampf um die Vizemeisterschaft noch eine Rolle spielen zu können, müsste der FVG seinen Hinspielsieg (3:2) gegen die SG wiederholen. Gästetrainer Ergün Bilici und sein Team haben auswärts aber erst einmal verloren. Auch Schwarzach sollte in Sandweier gewinnen (Hinspiel 2:2), um Platz zwei nicht aus den Augen zu verlieren.

In den Kreisligen B 4 und B 5 stehen noch jeweils zwei Spieltage auf dem Programm, an denen die letzten Plätze in den anschließend zu bildenden Staffeln B 6 und B 7 ausgespielt werden. Aus der Staffel 4 haben sich bereits Frankonia Rastatt (43 Punkte), Würmersheim II (39), Türkiyemspor Selbach und der OSV Rastatt (beide 35) sowie Ottenau II (28) für die B 6 qualifiziert. Schlusslicht Waldprechtsweier (vier) und der Tabellenvorletzte Elchesheim II (17) stehen schon als Mitglieder der B7 fest. Alle anderen Mannschaften können in der Abschlusstabelle noch Sechster werden und in der B 6 weiterspielen. Unter diesen Voraussetzungen ist morgen vor allem die Auseinandersetzung zwischen Michelbach und Niederbühl/Donau interessant. Denn mit einem Sieg könnte sich der SVM vielleicht schon, abhängig vom Loffenauer Ergebnis in Ottenau, den letzten Platz in der B 6 sichern.

In der Staffel 5 sind Spitzenreiter Haueneberstein (48 Punkte) und der Tabellenzweite Stollhofen/Söllingen auf dem Weg in die B 6 schon "durch", Schlusslicht Baden-Baden (ein Punkt), der Vorletzte Wintersdorf (14) und der Drittletzte Altschweier (20) schon weg vom Fenster, sprich in der B 7. (fal)