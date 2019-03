Eine Frage der Einstellung

Das Wort Wiedergutmachung blieb zwar unausgesprochen. Aber klar ist auch: Bei seinem Gastspiel morgen bei Energie Cottbus (13 Uhr) muss sich der Karlsruher SC für die blamable 0:3-Heimniederlage gegen den VfR Aalen rehabilitieren, also sein Ansehen wiederherstellen. Denn das wurde am Mittwochabend vom Schlusslicht der Dritten Liga frech, leichtfüßig und mit großer (Spiel-)Freude heftig ramponiert.

Die Gründe für die zum wiederholten Mal - und hier negativ, im Sinne von "kollektivem Versagen" zu verstehende - "geschlossene Mannschaftsleistung" der Wildparkprofis blieben weiterhin im Dunkeln. "Im Fußball kann man nicht immer alles erklären", sagte Sportdirektor Oliver Kreuzer in solchen Fällen gerne.

Für die 10 470 Zuschauer auf der Baustelle Wildpark und zuhause an den Bildschirmen wurde aber sicher deutlich, dass der KSC einfach keine Einstellung zum Spiel und Gegner fand.

Deshalb heißt es aufseiten der Wildparkprofis vor dem Abschluss der englischen Woche im "Stadion der Freundschaft": Back to the roots - zurück zu den Wurzeln des Fußballspiels. Seine Mannschaft müsse in der Lausitz wieder "die Grundtugenden" auf den Platz bringen, sagt Cheftrainer Alois Schwartz. Das heißt: Rennen, Zweikämpfe suchen, annehmen und gewinnen, sich gegenseitig helfen - bis zum Umfallen.

Aber nicht "blind und naiv", warnt David Pisot. "Aufpassen, wachsam sein, Chancen herausspielen und nutzen", ergänzt der Mannschaftskapitän das Erfolgsrezept seines Trainers. Denn der FC Energie werde "ein Feuerwerk abbrennen" wollen. "Die hatten ihren 3:0-Heimsieg gegen Münster am vergangenen Samstag schon nach 26 Minuten unter Dach und Fach", sagt Pisot über die Gastgeber.

"Und Trainer Wollitz", unter dem Pisot beim VfL Osnabrück gespielt hat, "wird seine Mannschaft auch gegen uns dementsprechend heiß machen." Schließlich kann der FCE, den Alois Schwartz als "zweikampfstark, robust, erfahren" beschreibt, nach seinem 3:2-Sieg am Mittwochabend in Halle die englische Woche mit der vollen Punktausbeute abschließen.

"Wir sind aber immer noch die beste Auswärtsmannschaft der Liga", ruft der KSC-Coach in Erinnerung. Mit welchem Personal und welcher Taktik er diesen Status in der Lausitz wahren möchte, ließ Alois Schwartz offen. Bekommt die Mannschaft, die sich gegen Aalen blamiert hat, die Chance, zu beweisen, dass sie es - wie in Duisburg gegen Uerdingen - gegen Cottbus besser kann? "Die Niederlage gegen Aalen war ja keine Frage der Aufstellung", sagt Alois Schwartz, "sondern eine Frage der Einstellung. Wir haben noch zwei Trainingseinheiten. Und wer da die richtige Einstellung zeigt, wird auch in der Aufstellung stehen."