Später Stich ins Mörscher Herz

"Wir haben in der zweiten Halbzeit fast alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Konter schlecht ausgespielt, falsche Entscheidungen getroffen. So war es nur eine Frage der Zeit bis zum Ausgleich. Dass wir dann das Ding noch verlieren, darf nicht passieren", sagte ein sichtlich geknickter SVM-Trainer Anstett.

Was war passiert? Die Elf aus der Sandgrube spielte eine starke erste Hälfte, wusste spielerisch zu überzeugen und ließ das Kellerkind aus Waldkirch kaum zur Entfaltung kommen. Im Mittelfeld hatten die Nordbadener die Pass- und Zweikampfhoheit, zudem näherten sie sich mit der Zeit auch dem FCW-Gehäuse an. Blieben die Schüsse von Sandro Weber (22.), Nico Bretzinger (27.) und ein Kopfball von Maximilian Schmitt (32.), der knapp am Gästetor vorbeirauschte, noch ohne Torerfolg, war es erneut Schmitt mit dem Schädel nach einer Bretzinger-Flanke, der zur verdienten Mörscher Halbzeit-Führung traf (41.).

Der Weg schien bereitet, den nächsten Schritt Richtung Klassenerhalt zu machen. Doch der SVM kam im zweiten Abschnitt kontinuierlich von ebendiesem ab. Knackpunkt der Partie war freilich Minute 55, in der es vier Mörscher Angreifer tatsächlich zu Weg brachten, bei einem Konter den Ball dem einzig verbliebenen Waldkircher Abwehrakteur in den Fuß zu spielen.

Danach schien es, als sei dem Mörscher Spiel der Stecker gezogen. Das Kellerkind war nun lauffreudiger, gedankenschneller und torgefährlicher (FCW-Trainer Daniel Kreisl: "Wir haben den Kampf angenommen und das Spiel verdient gedreht."). Die Anstett-Elf dagegen verfiel zusehends in eine seltsame Lethargie, lediglich ein 40-Meter-Kracher von Leon Preine, den FCW-Torwart Lukas Lindl noch geradeso entschärfen konnte, sorgte für Gefahr (66.). Allein SVM-Keeper Dominik Maier verhinderte durch starke Paraden gegen Simon Walter (64.), Sandro Rautenberg (68.) und Dominik Frassica (90.) den fälligen Ausgleich.

So rettete sich der SVM in die Nachspielzeit, der so wichtige Heimsieg schien zum Greifen nahe - bis Fabio Celentano seinem Team einen Bärendienst erwies: Der Rechtsverteidiger grätschte im Strafraum übermotiviert FCW-Angreifer Rautenberg um (Anstett: "Völlig unnötig."), der sich die Chance nicht entgehen ließ und den fälligen Elfmeter eiskalt ins rechte Eck setzte (91.).

Die Mörscher Schockstarre angesichts des Ausgleich war noch nicht verflogen, folgte gar der Dolchstoß ins gelb-schwarze Herz. Nach einem langen Einwurf kam Waldkirchs Michael Tischer mutterseelenallein am rechten Strafraumeck an den Ball, fackelte nicht lang und drückte ab - und fand Mörschs Markus Baumann. Von dessen Körper trudelte das runde Leder ins SVM-Tor (94.). Der Super-GAU, er war tatsächlich geschehen.

SV Mörsch: Maier - Derr, Baumann, Preine, Schwarz - Schmitt, Weber - Celentano, Bretzinger, Kerling - Leiss.

FC Waldkirch: Lindl - Zengerle, Müller, Schultis, Rieger - Baumer, Scheer - Tischer, Walter, Pepe - Rautenberg.

Schiedsrichter: Langeneckert (Appenweier) - Zuschauer: 150 - Tore: 1:0 Schmitt (41.), 1:1 Rautenberg (90.+1, FE), 1:2 Tischer (90.+4) - Gelbe Karten: Leiss, Weber, Maier, Celentano, - Rautenberg, Walter, Schultis - Beste Spieler: Maier, Bretzinger - Rautenberg.