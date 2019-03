Platz in den Playoffs gebucht

Der Platz in den Playoffs ist gebucht, für die Volleyball Bisons Bühl geht die Saison nach dem überzeugen 3:1 (25:20, 25:20, 23:25, 25:21)-Sieg bei Aufsteiger Grizzlys Giesen mit Sicherheit in die Verlängerung. Gesucht wird nur noch der Gegner in der ersten Playoff-Runde, derzeit sieht es ganz nach Friedrichshafen aus.

"Wir hatten uns auf dieses Spiel gut vorbereitet und sind jetzt sehr glücklich, dass es geklappt hat", war Bühls Trainer Ruben Wolochin über weite Strecken sehr zufrieden mit dem, was seine Mannschaft in Giesen abgeliefert hatte. Nur dass der dritte Satz, nach einer 9:5-Führung noch verloren wurde, passte nicht ganz ins Bild. "Das war komisch. Wir hatten eigentlich alles im Griff, doch plötzlich ging nichts mehr." Giesen machte aus dem 5:9-Rückstand eine 12:10-Führung und verteidigte anschließend diesen Vorsprung zäh bis zum Satzgewinn.

Davon abgesehen hatte Wolochin wenig Grund zur Kritik, lobte vielmehr das konsequente Spiel seines Teams, das an den zuletzt gezeigten Aufwärtstrend anknüpfte. Die Annahme stand recht stabil, Zuspieler Mario Schmidgall nutzte die Möglichkeiten, sein variables Spiel aufzuziehen, und im Angriff leisteten sich Bruno Lima und Co. nur relativ wenige Fehler. Schnell zog Bühl im ersten Satz auf 10:4 davon und ließ sich anschließend nicht mehr vom Kurs abbringen. Was unter anderem auch am starken Bisons-Block lag, der nicht nur fünf direkte Punkte beisteuerte, sondern fast immer die Finger an den gegnerischen Schmetterbällen dran hatte, so dass der Ball fast immer im Spiel gehalten werden konnte.

Im zweiten Satz hatte sich Giesen etwas besser auf die Bühler Defensivtak tik eingestellt und den Druck mit dem eigenen Aufschlag erhöht, doch Bühl ließ sich nur in der ersten Satzhälfte beeindrucken, machte ab der zweiten Technischen Auszeit (16:15) dann aber wieder ernst und gewann auch den zweiten Durchgang locker. Genau so ging es weiter - Bühl bestimmte das Geschehen, holte in der Feldabwehr einige spektakuläre Bälle und punktete am Netz konsequent. Bis zum 9:5, doch dann häuften sich die Fehler. Giesen nutzte die Nachlässigkeiten zum Satzgewinn, schien anschließend den Schwung auch in den vierten Satz mitzunehmen, doch dann steigerte sich Bühl erneut und brachte den Sieg nach Hause.

"Wir haben das heute ganz gut gemacht, trotz der Bedeutung des Spiels kam nie Nervosität auf. Ab sofort sind wir im Playoff-Modus", sagte Wolochin und vergaß fast, dass am Samstag noch das "Bonusspiel" gegen Meister Berlin ansteht. "Da können wir befreit aufspielen." Theoretisch ist zwar sogar noch der Sprung auf Rang sieben möglich, doch dazu müsste Herrsching in Rottenburg Punkte liegen lassen. So dürfte es ab dem 30. März in der ersten Playoff-Runde gegen den an die Tabellenspitze zurückgekehrten Rekordmeister Friedrichshafen gehen, wobei die Häfler zunächst Heimrecht hätten, ehe es in Bühl voraussichtlich am 3. April weiter gehen würde.