Taktisch ausgetrickst

Bietigheim

Bietigheim

Drei Gegentore in Überzahl Bietigheim (red) - Die Baden Rhinos stehen nach dem ersten Halbfinale in der Eishockey-Regionalliga Südwest mit dem Rücken zur Wand: Die Hügelsheimer unterlagen am Sonntagabend beim Vorrundensieger Bietigheim mit 7:5 (3:0/4:5/0:0) durch drei Gegentore in Überzahl (Foto: av).

Rheinau

Rheinau

Verletzungspech bei Riedinger Rheinau (red) - Norman Riedinger erlebt gerade eine schwierige Zeit. Wieder ist er verletzt. Bei dem Torhüter des Fußball-Oberligisten SV Linx ist eine alte Arm-Verletzung im Training wieder aufgebrochen. Doch das Verletzungspech wirft den 1,99-Meter-Hünen nicht aus der Bahn (Foto: dpa).

Bühl

Bühl

Einsatz und Kampf um jeden Ball Bühl (red) - Gelingt gegen den Tabellenzweiten Friedrichshafen eine erneute Überraschung oder gehen die Volleyball Bisons Bühl gegen den Rekordmeister gänzlich leer aus, so wie zuletzt in Frankfurt? Am Samstagabend kommt es zum Duell mit den Seehasen (Foto: toto).

Niklashausen

Niklashausen

Schwere Aufgabe für Spvgg Ottenau Niklashausen (red) - Tischtennis-Badenligist Spvgg Ottenau steht am Wochenende vor einer Hürde. Die Murgtäler reisen zum Angstgegner nach Niklashausen. In der Frauen-Badenliga wollen die TTF Rastatt gegen die SG Rüppurr ihren zwölften Sieg in Serie einfahren (Foto: fuv).