Gernsbach verdrängt Seriensieger

Im ersten Lauf des Tages ging es für die Männer und Frauen sowie die Jugendlichen U 20/U 18 über rund 2 900 Meter. Stefan Gerber vom TV Bühlertal setzte sich im Ziel nach 9:46 Minuten ganz knapp vor Björn Jülg vom Rastatter TV in 9:47 Minuten durch. Die beiden belegten in der Männerwertung die Plätze eins und zwei vor dem Bühler Efrem Nuguse (9:51). Dahinter kam mit Matteo Scherer (TG Ötigheim) in 9:57 Minuten der Jugendsieger der Klasse U 18, der damit deutlich vor dem älteren U-20-Sieger Felix Gernsbeck (LAG Obere Murg) lag, der 10:37 Minuten benötigte.

Dazwischen hatten sich die schnellsten Läuferinnen gemischt. Christine Vollmer (TV Bühl) holte sich in 10:20 Minuten den Titel der Klasse U 20 vor ihrer Schwester Jasmin in 10:26. Sylvia Schmieder (LAG Obere Murg) erreichte als Siegerin der Frauen 10:23 Minuten. Lisa Merkel (SR Yburg) war in 10:34 Minuten die Schnellste der Mädchen U 18.

Drei Stunden später standen die Männer und Frauen erneut an der Startlinie zum abschließenden Langstreckenlauf. Pünktlich zum Startschuss begann es in Strömen zu regnen und erschwerte vor allem das Laufen auf den Bergab-Passagen. Salvatore Corriere vom TV Bühl holte sich nach 8 700 Metern den Titel in 32:42 Minuten. Dahinter kämpften Kurzstreckensieger Stefan Gerber und der RTV-Läufer Alexander Leuchtner um Platz zwei, den der Bühlertäler in 33:15 zu 33:17 Minuten knapp für sich entschied. Bei den Frauen gewann ein Trio der TG Ötigheim: Heide Merkel setzte sich in 35:18 Minuten souverän gegen ihre Vereinskameradinnen Petra Seehase (40:40) und Marion Köppel (41:40) durch.

Rund 1 900 Meter laufen mussten die U-16-Jugendlichen. Von der ersten Steigung an lagen Nils Framhein (TV Gernsbach) und Luis Roth (LAG Obere Murg) gemeinsam an der Spitze. Kurz vor dem Ziel konnte sich Framhein leicht absetzen und holte in 6:35 Minuten den Titel in der Klasse M 15 vor Roth als M-14-Sieger in 6:38 Minuten. Bei den Mädchen hatte die 14-jährige Luisa Ortanderl (SR Yburg) in 7:43 Minuten die Nase vorn vor Kira Bieler (TG Ötigheim) in 7:47. W-15-Titelträgerin wurde Pia Westermann (TV Gernsbach) in 7:56 Minuten knapp vor ihrer Vereinskameradin Anne Käser (7:58).

Einen souveränen Vorsprung hatte René Fortuna (Rastatter TV) über die gleiche Distanz bei den Jungs U 14. In 6:43 Minuten holte er sich den Titel M 13 mit über 20 Sekunden Vorsprung. In M 12 gewann Kilian Wendt (TS Ottersdorf) in 7:21 Minuten. Dicht beisammen war das Feld der Mädchen U 14. Saskia Jung (TS Ottersdorf) konnte sich durchsetzen und lief als Schnellste in 7:18 Minuten zum Titel der Klasse W 12. In W 13 gewann Chiara Vollmer (TV Bühl) in 7:24 Minuten.

Schnell unterwegs war Mattis Linder (Steinbach) über 1 400 Meter in 4:35 Minuten als Sieger der Jungs M 11 mit fast einer Minute Vorsprung auf den Zweitplatzierten. Dazwischen lagen die ersten drei der Klasse M 10, die Marlon Warlich (TS Ottersdorf) in 4:54 für sich entschied. Bei den Mädchen W 11 siegte Ella Pfeffinger (TV Gernsbach) in 5:18 Minuten. Titelträgerin W 10 wurde Jana Czada vom VFB Gaggenau in 5:21 Minuten.

Bei den Schülern U 10 waren die Achtjährigen über 1 000 Meter schneller unterwegs als die Neunjährigen. Iven Baumgärtner (Gernsbach) holte sich in 3:55 Minuten den Titel M 8 vor Emilien Gilles (TV Iffezheim; 3:59). In M 9 siegte Tim Heine (Gaggenau) in 4:06 Minuten. Bei den Mädchen lag Josefa Rathmer (Steinbach; W 9) in 4:14 Minuten vorne vor Vivien Gradt (LAG; 4:19) und der zeitgleichen W-8-Siegerin Hannah Dreixler (LG Hardt). (rawo)