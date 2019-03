Erfolgreiche Nadelstiche

"Bevor man da von Pech spricht, muss man erst mal die Qualität loben", fand der unter dem Künstlernamen "Pelé" bekannte Coach, der den ersten der beiden von Marvin Pourié (5./76.) erzielten Treffer als Beleg heranzog. Bei dem hatte Anton Fink einen langen Ball artistisch genau in den Laufweg des Stürmers weitergeleitet, der die Torschützenliste mit nunmehr 15 Treffern anführt. "Pourié arbeitet viel und hat immer Tiefengang. Und wie Fink den Ball runternimmt und gleich weiterspielt, das ist schon klasse." Überhaupt sei die Tatsache, dass der KSC drauf und dran sei, direkt aufzusteigen, beachtlich. "Sie hatten im Sommer einen großen Aderlass und mussten gute Spieler abgegeben. Dann nach 29 Spielen da oben zu stehen, ist schon à la bonne heure."

Seinem Kollegen Alois Schwartz gingen diese Worte runter wie Öl. Denn was Wollitz sagte, entspricht ja genau der Sichtweise, für die auch der Karlsruher Trainer wirbt. Schwartz hatte ja durchaus mitbekommen, dass ein paar Dauernörgler auf der Haupttribüne am vergangenen Mittwoch, beim 0:3 gegen Aalen, nach einer Viertelstunde die Nerven verloren und sich einzelne Spieler in ihrer Wut herausgepickt hatten. Und er bekommt auch mit, dass nicht jeder im KSC-Umfeld begeistert ist von der Spielweise, die Schwartz nun mal für die einzig erfolgsversprechende hält und die der KSC auch in Cottbus praktizierte: Hinten sicher stehen, mit langen Bällen das Mittelfeld überbrücken und vorne auf die beiden Ausnahme-Angreifer Fink und Pourié vertrauen. "Nadelstiche setzen", nennt Schwartz das.

Sonderlich ansehnlich war das auch am Sonntag nicht, wo zum wiederholten Mal ein Team aus dem letzten Tabellendrittel den Karlsruhern spielerisch überlegen war. Aber es reichte eben zu drei Punkten für eine Mannschaft, die damit ihre Bilanz als bestes Auswärtsteam der Liga ausbaute. Die fantastische Bilanz von 30 Zählern aus 15 Partien kam zwar meist mit der besagten "Nadelstich"-Taktik zustande, aber die bringt eben offenbar die Punkte - wie in Cottbus.

"Energie hat es spielerisch gut gemacht. Aber wir haben die Tore geschossen", bilanzierte Pourié. "Das ist das, was zählt." Ähnlich pragmatisch sah es Sturmkollege Fink. "Wir haben gegen Aalen drei Dinger gefressen und in letzten Spielen selten mal die Null gehalten. Da wollten wir erst mal defensiv sicher stehen", sagte der 12-fache KSC-Torschütze. "Cottbus hatte mehr Ballbesitz und war feldüberlegen, aber das ist jeder fast gegen uns."

Tatsächlich spielten die Lausitzer einen Fußball, den der KSC selbst bei Heimspielen nur phasenweise zeigt. Mit Flach- und Kurzpässen und mit einem Jürgen Gjasula als Kopf im Mittelfeld, der dem Spiel Struktur verleiht. Beim KSC soll Marvin Wanitzek diese Rolle ausüben. Doch so wie die Karlsruher agieren, kann das Spiel an technisch versierten Akteuren wie dem 25-Jährigen nur sehr oft vorbeilaufen, ganz einfach, weil das Mittelfeld meist mit langen Bällen ins Zentrum oder auf die Außenbahnen überbrückt wird. Wenn dann nur zwei, drei Spieler nachrücken - und mehr sind es beim KSC selten - bleiben die Angreifer auf sich alleine gestellt.

Erst als Cottbus nach dem 0:2 noch mehr riskierte, ergaben sich weitere Karlsruher Chancen. Wanitzek und Manuel Stiefler hatten sogar die Gelegenheit, weitere Tore zu erzielen. In dieser Phase klappte auch das Spiel über die Flügel besser, wo der eingewechselte Burak Camoglu der Partie erkennbar gut tat. Keeper Benjamin Uphoff, der nach den jüngsten Unsicherheiten diesmal mehrfach prima parierte und gegen Rangelov (65.) den Sieg festhielt, brachte die Karlsruher Spielweise dann auch gut auf den Punkt: "Wir haben immer mal wieder Spiele dabei, wo wir fußballerisch eher ein bisschen unterlegen sind und aufs Ergebnis gehen. Aber so lange die Ergebnisse stimmen und der Tabellenplatz passt, kann man da ja auch nichts dagegen sagen."