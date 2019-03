TV Bühl nutzt Heimvorteil

Und hätten Turnvater Jahn oder Sportpädagogen einen Blick in die Sporthalle riskiert, hätten sie ihre wahre Freude gehabt: Denn dort zeigten die weiblichen und männlichen Teams in 26 Wettkampfklassen ihre in fleißiger Trainingsarbeit eingeübten turnerischen Fertigkeiten mit einem Höchstmaß an Disziplin und Konzentration. Eingeladen hatte zu den Bestenkämpfen die Turnerjugend des Turngaus Mittelbaden-Murgtal. Und bei dem vom TV Bühl schon fast traditionell ausgerichteten Wettkampf zeigten die kleinen Bewegungskünstler, warum Sportwissenschaftler die Vielseitigkeit des Turnens als "Kinderstube des Sports" bezeichnen.

Keine leichte Aufgabe hatte in diesem Jahr das Team um die Turnerjugendvorsitzende Sina Schneider. Denn der Deutsche Turnerbund (DTB) hat seit 2019 ein neues Startpass-System für Wettkämpfe ab der Bezirksklasse eingeführt, das für alle Beteiligten eine Premiere darstellte. Schneider: "Jeder Turner benötigt jetzt zum Wettkampf seine DTB-ID plus die Startberechtigung für den Verein. Das bedeutet einen erheblichen Verwaltungsaufwand beim Prüfen der Startberechtigung". Zusammen mit der Geschäftsstelle des Turngaus hatte man die Meldebögen auf Richtigkeit und Vollständigkeit überprüft. Und während des Wettkampfs fand in Stichproben nochmals der Abgleich zwischen Starter und Startberechtigung statt. "Es lief erfreulicherweise besser wie erwartet", freuten sich am Ende die Verantwortlichen.

Über das Wochenende hinweg waren 85 weibliche und 56 männliche Teams in Bühl am Start. Damit lagen die Meldezahlen auf Vorjahresniveau. Bei den Besucherzahlen hätte man sich an beiden Tagen den ein oder anderen Sportinteressierten mehr gewünscht. "Eine problemlos verlaufene Veranstaltung mit durchweg gutem Leistungsniveau und einer tollen Unterstützung durch den TV Bühl", resümierte Schneider. In gewohnter Manier hatte der heimische Turnverein um Ralf Fäßler wieder das organisatorische Umfeld der Veranstaltung gemeistert. Doch nicht nur das. Mit 21 Mannschaften war er nicht nur der erfolgreichste, sondern auch der teilnehmerstärkste Verein der Veranstaltung. Am Ende durften sich die beiden Erstplatzierten in der Bezirksklasse über die Qualifikation für den Bezirksentscheid am 13. April in Kehl freuen.

Ergebnisse

Weiblich

Bezirksklasse 8/9: 1. TV Muggensturm (158,30), 2. TV Kuppenheim (157,65), 3. TV Bühl (156,40); 10/11: 1. TV Muggensturm (173,15), 2. TV Wintersdorf (167,15), 3. TV Bühl (166,75); 12/13: 1. TV Muggensturm (185,202), 2. Bühl (166,75); 14/15: 1. TV Haueneberstein (177,45), 2. TV Rastatt-Rh. (177,10), 3. Muggensturm (177,05); 16/17: 1. TV Muggensturm (201,05), 2. TV Bühl (131,10); jahrgangsoffen: 1. Bühl (207,50), 2. Haueneberstein (201,35), 3. TuS Hügelsheim (192,50); Gauklasse 6/7: 1. TV Bühl 1 (134,80), 2. TB Sinzheim (132,35), 3. TB Gaggenau (131,20), 8/9: 1. TB Gaggenau 1 (146,10), 2. Bühl (143,00), 3. Hügelsheim 1 (141,10), 10/11: 1. TB Gaggenau 1 (156,40), 2. Bühl (155,45), 3. Sinzheim (154,85), 12/13: 1. TB Sinzheim (170,10), 2. TV Lichtenau (166,35), 3. TV Bischweier (165,70), 14/15: 1. TB Gaggenau (181,55), 2. TV Wintersdorf (177,85), 3. Bühl (166,65), 16/17: 1. TB Gaggenau (180,85), 2. TV Lichtenau (178,45), 3. Haueneberstein (167,40), jahrgangsoffen: 1. TB Sinzheim (181,90), 2. TV Lichtenau (180,90), 3. Lichtental (176,80).

Männlich

Bezirksklasse 8/9: 1. TV Bühl 1 (230,30), 2. TG Ötigheim (223,00), 2. TV Muggensturm (223,00), 10/11: 1. TV Bühl II (236,60), 2. Bühl I (234,80), 3. TB Gaggenau (231,70), 12/13: 1. Bühl 1 (260,10), 2. Sinzheim (249,40), 3. TV Bühlertal (237,10), 14/15: 1. TV Bühl (280,30). 16/17: 1. TV Bühl (297,00), 2. Rastatter TV (282,20), jahrgangsoffen: 1. Rastatter TV (278,40), Gauklasse 6/7: 1. TB Sinzheim (128,80), 2. TB Gaggenau (83,00), 8/9: 1. TV Muggensturm (147,30), 2. TG Ötigheim (145,20), 3. TV Iffezheim (142,15), 10/11: 1. TB Sinzheim 2 (157,40),2. Rastatter TV (153,70), 3. TV Bühl 1 (153,10), 12/13: 1. Rastatter TV (164,60), 2. TG Ötigheim (152,50), 3. TV Sulzbach 1 (147,30), 14/15: 1. TB Gaggenau (168,70), 2. TV Bühl 2 (164,70), 3. Rastatter TV (159,20), 16/17: 1. TV Sulzbach (170,50), 2. TV Baden-Lichtental (113,20), jahrgangsoffen: 1. TV Lichtenau (188,60), 2. Sinzheim (181,90). (sch)