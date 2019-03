Folgenschwere Niederlagen

Hügelsheim



Endspiel vor dem eigentlichen Finale Hügelsheim (red) - Die sehr gute Ausgangslage der Baden Rhinos erlitt nach der unnötigen Auswärtsniederlage am Samstag in Mannheim Risse. Dadurch wird es am letzten Vorrundenwochenende in der Eishockey-Regionalliga unheimlich spannend (Foto: toto). » Weitersagen (red) - Die sehr gute Ausgangslage der Baden Rhinos erlitt nach der unnötigen Auswärtsniederlage am Samstag in Mannheim Risse. Dadurch wird es am letzten Vorrundenwochenende in der Eishockey-Regionalliga unheimlich spannend (Foto: toto). » - Mehr