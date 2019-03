Doppel-Gold und Bronze für Neumaier

In der Sporthalle in Friesenheim wurden am vergangenen Wochenende die baden-württembergischen Tischtennis-Einzelmeisterschaften der Senioren in 31 verschiedenen Wettbewerben ausgetragen. Erfolgreichster Akteur des Turniers wurde Ralf Neumaier, Spielertrainer des Verbandsliga-Tabellenführer TTF Rastatt. Er gewann bei den Senioren 40 im Einzel sowie Doppel, im Mixed belegte er mit Susanne Gibs den dritten Platz.

Nach einem Durchmarsch mit drei Erfolgen in der Gruppenphase zog Neumaier mit zwei 3:1-Siegen über Jochen Schrag im Viertel- und gegen Markus Holzer im Halbfinale ins Endspiel ein. In einem engen Match bezwang er hier Jochen Burt (TTG Furtwangen) mit 4:11, 13:11, 11:6, 10:12 und 11:5. Im Doppel bezwang er an der Seite von Detlef Stickel nochmals Jochen Burt, der mit Gunter Schmid mit 1:3 Sätzen unterlegen war.

Für Wolfgang Strotz (TTF Rastatt) kam bei den Senioren 65 in den Gruppenspielen mit nur einem Sieg der vorzeitige K.o. Ein starkes Turnier spielte Wulf Kaschkat, die Nummer eins des Bezirksligisten TTV Bühlertal. Ungeschlagen zog er in die K.o.-Runde ein. Im Viertelfinale rang er Christo Tomov nach 1:2-Satzrückstand mit 11:8 und 11:5 nieder. Mit einem klaren Dreisatzsieg gegen Ferdinand Krickl erreichte er das Endspiel, in dem er gegen Raimund Weiß mit 9:11, 10:12 und 5:11 scheiterte.

Susanne Gibs belegte im Seniorinnen-Einzel und im Doppel 40 mit ihrer Zwillingsschwester Valerie Kreideweis jeweils den dritten Platz. Während Kreideweis im Einzel ohne Sieg ausschied, warf Gibs im Viertelfinale die Vorjahresgewinnerin Christina Weißer aus dem Turnier. Ein denkwürdiges Match, hatte die Spielführerin der TTF im vierten Satz noch vier Matchbälle ausgelassen, konnte sie sich im fünften Durchgang nach Rückständen am Ende knapp mit 11:9 durchsetzen. Im Halbfinale erwies sich die spätere Siegerin Simone Nagel beim 1:3 Sätzen als zu hohe Hürde. Im Doppel nahm Christina Weißer mit Silvia Kuhnle Hartmann im Halbfinale nach einem engen Fight mit 11:8, 9:11, 11:9 und 12:10 erfolgreich Revanche an den Zwillingen.

Bettina Seiser holt



Bronze im Doppel



Für Bettina Seiser vom TTC Iffezheim kam mit nur einem Einzelerfolg in den Gruppenspielen das vorzeitige Aus, im Doppel gewann sie mit Partnerin Petra Schmidt nach einem Fünfsatzerfolg über Petra Kunzelmann/Elke Kohler die Bronzemedaille. In der Vorschlussrunde unterlagen beide gegen das spätere Siegerduo Andrea Schödel/Katja Stierle mit 0:3. Bei den Seniorinnen 65 verlor Gudrun Kirschner (TTF Rastatt) ihre drei Begegnungen, konnte zumindest aber eine Gegnerin in den Entscheidungssatz zwingen. Im Mixed unterlagen Gibs/Neumaier im Halbfinale gegen die Meister Regina Bähr/Jochen Schrag mit 1:3 Sätzen. (ti)