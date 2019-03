Spannendes Finale am Reck

Betrachtet man die Leistungen aus der Vorwoche, so war laut Mitteilung bereits vor dem Wettkampf klar, dass gegen die Mannheimer Mannschaft durchaus Chancen bestehen, zumindest einige Gerätepunkte für sich zu verbuchen. Mit diesem Ziel reisten die Turner des TVI dann auch in die Quadratestadt. Ein möglicher Sieg schien nur auf dem Papier möglich - und auch das nur durch eine schlechte Leistung der Gastgeber. Doch gleich am ersten Geräte patzte fast alle Mannheimer, wodurch Iffezheim nach dem Bodenturnen mit 13:0 in Führung lag. Mit diesem guten Polster mussten die Iffezheimer das darauffolgende Seitpferd- und Ringeturnen dem Gegner überlassen. Dem TVI gelang es jedoch, mit einzelnen Übungen den Vorsprung zu halten. Hervorgehoben seien dabei die guten Leistungen von Jan Flöck und Tobias Mauck am Seitpferd sowie von Jan Ruf und Michael Müller an den Ringen.

Zur Halbzeit stand es 25:16 für den TV Iffezheim, was allerdings nur geringe Hoffnungen für die zweite Hälfte zuließ, da die bekannten Schwächen am letzten Gerät, dem Reck liegen. So galt es, mit Volldampf in die zweite Hälfte zu starten. Am Sprung und Barren gelang es, den Vorsprung noch um weitere Zähler auszubauen. Vor dem abschließenden Reckturnen stand es somit 23:36 für die Gäste aus dem Rennbahndorf. Dieser doch eigentlich komfortable Vorsprung schmolz Übung für Übung zusammen. Allein Cornelius Müller konnte noch einen Scorepunkt im direkten Duell beisteuern. Vor der letzten Begegnung stand es somit 37:31 für die Gäste. Das letzte Duell eröffnete der routinierte Iffezheimer Severin Fritz, der seine Übung schon seit Jahren konstant fehlerfrei präsentierte. Doch dieser erwischte einen rabenschwarzen Tag. Nach schweren Fehlern und Geräteabgängen während der Übung hätte der letzte Mannheimer Turner für die Entscheidung zugunsten seines Teams sorgen können.

Bange Blicke auf



die Anzeigetafel



Dieser führte seine Übung sauber, allerdings nicht hochklassig aus. Nach bangen Minuten erschien auf der Anzeigetafel eine "10" für den TV Mannheim-Neckarau, was die Hausherren jubeln ließ und im Iffezheimer Lager für Erschütterung sorgte. Doch nach Überprüfung der Eingabe der Kampfrichterwertungen wurde ein Fehler festgestellt. Wieder wendete sich das Blatt zugunsten des TV Iffezheim zum Endergebnis von 37:36 für die Gäste aus der Renngemeinde.

Mannschaftführer Lukas Austen war sichtlich glücklich mit dem Ausgang des Wettkampfs: "Severin hat es heute mit seiner Reckübung noch einmal sehr spannend gemacht. Einen Vorwurf macht ihm keiner in der Mannschaft, da jeder von uns schon einen solchen schwarzen Tag im Turnen erlebt hat." Am nächsten Samstag trifft der TV Iffezheim im Heimwettkampf gegen die junge und klar favorisierte Mannschaft des TG Hegau-Bodensee. (red)