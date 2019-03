Gold und Silber für Marla Louis

Einen erfolgreichen Saisonauftakt feierten die Karateka des Budo-Kai Bühlertal bei den mitteldeutschen Meisterschaften im hessischen Dieburg . Mariana Schiche erreichte laut Mitteilung bei den Zwölf- bis 13-Jährigen in der Disziplin Kumite vor ihrer Vereinskameradin Fabienne Braun den dritten Platz. Mit ihrer Kata schaffte es Carla Wiegand in der Unterstufenklasse der 14- und 15-jährigen Mädchen auf Platz drei. Maralie Bennicke wurde Vierte, Stefanie Armbruster landete auf Platz fünf. In der Disziplin Kumite errang Bennicke Rang drei vor Klarissa Stahl. Erfolgreichste Budo-Kai-Kämpferin war Marla Louis, die im Kumite-Wettbewerb (16/17) ungeschlagen den Titel holte. Mit ihrer Kata landete sich obendrein auf Platz zwei. Silber bei den Männern erkämpfte sich Dominique Futterer. In einer Wettkampfgemeinschaft zusammen mit Luca Weingötz (Baden-Baden) und Robin Burkart (Karlsruhe) ließen die Drei Mannschaften aus Frankfurt, Siegen und Marburg hinter sich. Im Finale gegen Mannheim unterlag das Trio denkbar knapp mit 1:2. (red)