Eine Hand am Meisterpokal

In der Badenliga der Männer bestreitet die Spvgg Ottenau (12:18) am Samstag um 17.30 Uhr ihr Heimspiel gegen den ESV Weil (10:22). In der Vorrunde unterlagen die Murgtäler in stark ersatzgeschwächter Aufstellung - neben Topspieler Eduardo Gonzales fehlten Andre Schweikert und Kresimir Vranjic - knapp mit 7:9. Mit Topspieler Abhishek Yadav auf Position eins sind die Ottenauer im Rückspiel sicherlich besser aufgestellt und werden alles daran setzen, um mit einem Heimsieg die letzten Zweifel am Klassenverbleib zu beseitigen. Zuversichtlich stimmt Ottenau das Mitwirken von Leon Biedermann und Aaron Kawka, die zuletzt fehlten. Mit dem Ziel einer Führung aus den Doppelspielen soll der Gegner gleich von Beginn an unter Druck geraten. Die Varianten mit Yadav/Walch und Mai/Schweikert aus der Partie gegen Kleinsteinbach, die beide stark aufspielten, geben den Gastgebern berechtigte Hoffnungen. "Gegen Weil werden wir alles geben, um den Klassenerhalt endgültig zu machen", gibt Mannschaftskapitän Kresimir Vranjic die Marschroute für die Partie am Samstag vor.

Auch in der Frauen-Badenliga ist am Wochenende mit der Entscheidung um die Meisterschaft zu rechnen: Im Topspiel stehen sich am Sonntag ab 14 Uhr in der Sporthalle des Ludwig-Wilhelm-Gymnasiums die beiden führenden Teams der TTF Rastatt (30:0) und des TTV Ettlingen (26:2) gegenüber. Die TTF liegen obendrein im Spielverhältnis mit einem Plus von 21 Partien weit vorne. Das bedeutet, dass die TTF schon mit einer Punkteteilung bestens leben könnten. Das ausgegebene Ziel bleibt aber der Durchmarsch, die Saison also ohne einen Punktverlust zu überstehen. In der Aufstellung Elisabeth Bittner, Susanne Gibs, Nina Merkel und Lea Ehinger soll der Aufstieg realisiert werden. "Durch die klaren Siege in der Rückrunde konnten wir Selbstvertrauen tanken. W ir freuen uns auf diese Partie gegen Ettlingen und möchten natürlich vor heimischen Publikum gewinnen und damit die Meisterschaft entscheiden", so Mannschaftsführerin Gibs, die wie im Hinspiel mit einem engen Match rechnet. Hier hatten sich die TTF nach einem 0:2-Rückstand aus den Doppeln durch Siege von Bittner (3), Gibs, Merkel (je 2) und Ehinger (1) nach rund 200 Spielminuten den hauchdünnen 8:6-Erfolg gesichert.

Auch im Abstiegskampf liegt eine Vorentscheidung in der Luft: Der TV Weisenbach (9:19) gastiert am Samstag bei den TTF Stühlingen II und will dort natürlich beide Punkte mitnehmen. Die Vorrundenpartie zu Hause wurde deutlich mit 8:3 gewonnen, zudem haben die Murgtälerinnen im Rückspiel mit Mannschaftsführerin Regina Roflik noch einen willkommenen Trumpf in der Hinterhand. In der Tabelle liegen der TTV Gamshurst (14:16), der zu Hause gegen Weinheim spielt, und der TTV Kappelrodeck (13:19), der in Weinheim antreten muss, sowie der spielfreie VSV Büchig (14:18) für den Aufsteiger aus Weisenbach noch nicht ganz außer Reichweite. Hier könnte es noch einen heißen Tanz geben, denn der Tabellenachte - momentan der TVW - muss am Ende in die Relegation. (ti)