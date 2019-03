TTF Rastatt reicht Remis zum Titel

In derwollen die TTF Rastatt am Samstag im Bezirksderby bei der Spvgg Ottenau II (Spielbeginn ist 16.30 Uhr) ihr Meisterstück perfekt machen. Bereits mit einem Unentschieden wären die TTF nicht mehr von der Spitzenposition zu verdrängen. In der Vorrundenbegegnung unterlag Ottenaus Reserveteam mit 3:9. Martin Herm/Julian Oser im Doppel und je ein Einzelpunkt von Michael Ruf und Oser war die Gesamtausbeute, in den beiden Fünf-Satz-Niederlagen wurde ein knapperes Resultat verpasst. Rastatt will in der Aufstellung Ralf Neumaier, Julian Hertel, Thomas Hillert, Manuel Weis, Martin Hamhaber und Simon Henkel das Spiel konzentriert angehen. Mannschaftsführer Thomas Hillert räumt warnend ein: "Ottenau hat ein ausgeglichenes Team und ist gerade im mittleren und hinteren Paarkreuz zu beachten."

Ottenaus Herm:



"Werden uns wehren"



Die Siegchancen für sein Team schätzt er auf 70:30, am Samstag soll der Sack zugemacht werden. Ottenaus Spielführer Herm sieht die TTF klar in der Favoritenrolle. "Wir werden uns in der eigenen Halle wehren, im Kampf um den Relegationsplatz zählt jeder Punkt und eventuell sogar das Spielverhältnis", zeigt sich Herm vor dem Derby recht kämpferisch.

In der Frauen-Verbandsliga sind die ersten beiden Tabellenplätze vorzeitig an den als Meister feststehenden ESV Weil II und an den Vizemeister SV Nollingen vergeben. Der Tabellenletzte Blau-Weiß Freiburg steht als sicherer Absteiger fest. Gelingt dem TTSV Mönchweiler ein Heimsieg gegen Willstätt, könnte es in Sachen Relegationsplatz für den TV Bühl auch noch einmal eng werden. Bühl bestreitet am Samstag das Heimspiel gegen den SV Kirchzarten. In der Vorrundenpartie erreichte Bühl nach 1:4-Rückstand noch ein Remis.

Aus dem Dreikampf in der Spitzengruppe der Landesliga ist nach der knappen 7:9-Niederlage des TTV Gamshurst beim TTV Muckenschopf vorerst ein Zweikampf geworden. Muckenschopf (24:4) liegt mit einem Punkt Vorsprung auf den TTC Iffezheim (23:3) auf Platz eins, hat jedoch ein Spiel mehr absolviert. Im Heimspiel gegen den Tabellenletzten TTC Altdorf scheint die Spitzenposition nicht gefährdet. Iffezheim gastiert zeitgleich beim Vorletzten Fessenbach. Im Bezirksderby trifft der drittplatzierte TTV Gamshurst auf den TTC Rauental, der in der zweiten Halbserie noch ungeschlagen ist.

In der Landesliga der Frauen hat Nonnenweier die Meisterschaft vor seiner letzten Partie bei den TTF Rastatt II sicher in der Tasche. Die TTF-Reserve steht auf dem vorletzten Tabellenplatz und könnte bei einer Heimniederlage noch vom Schlusslicht TTC Friesenheim abgefangen werden.

Macht der TB Bad Rotenfels in der Bezirksliga im Heimspiel gegen den direkten Verfolger TV Weisenbach sein Meisterstück? Den Gastgebern kann bereits ein Unentschieden zum Titelgewinn reichen, denn der TVW bestreitet mit dem zweiten Murgtalderby bei der Spvgg Ottenau III einen kniffligen Doppelspieltag. Ottenau absolviert sein zweites Spiel beim Rastatter TTC. Um den Anschluss ans Mittelfeld herzustellen, benötigt der TV Gernsbach im Heimspiel gegen den TTC Iffezheim II beide Punkte. Im Kampf gegen den Abstieg muss der TTV Bühlertal gegen die TTF Rastatt II unbedingt punkten. Der TB Gaggenau ist im Heimspiel gegen Absteiger Kappelrodeck klarer Favorit.

Lichtental will



Führung ausbauen



Mit einem Auswärtserfolg beim TV Lichtental möchte der TTC Rauental II seine Tabellenführung in der Bezirksklasse ausbauen. Iffezheim III absolviert wieder einen Doppelspieltag und könnte mit der vollen Punkteausbeute aus den beiden Partien gegen den SV Weitenung und den TV Bühl auf Rang zwei klettern. Auch für Bühl wäre der zweite Rang mit einem Erfolg durchaus realisierbar. Keinen weiteren Punktverlust darf sich der TTV Au am Rhein gegen den SV Weitenung erlauben, sonst wäre die Vizemeisterschaft außer Reichweite. (ti)