Nach der Pflicht jetzt die Überraschung?

Vielleicht ja schon morgen. Dann nämlich gastiert die SG Steinbach/Kappelwindeck bei der SG Muggensturm/Kuppenheim. Trotz des Kantersiegs gegen die HSG, bei dem Keeper Ferdinand Forcher seinen Kasten vernagelte, Christian Gemeinhardt nach dem zwischenzeitlichen verletzungsbedingten Ausfall von Daniel Kern die Abwehr glänzend organisierte und Daniel Leppert sowie Simon Pfliehinger offensive brillierten, will sich Ullrich "nicht die Favoritenrolle aufbürden". Daran ändert auch der Derbysieg aus dem Hinspiel nichts, bei dem die SG mit 35:30 triumphierte.

Genau diese Partie würde Ullrichs Gegenüber Benny Hofmann am liebsten aus dem Gedächtnis löschen: "Daran will ich mich eigentlich gar nicht zurückerinnern. Das war eine wirklich schlechte Leistung." Nach dem erneuten Umbruch zu Saisonbeginn steckte MuKu damals noch in einer echten Schaffenskrise, doch die Probleme haben die Gastgeber längst überwunden, die SG hat sich gefunden, steht auf Platz fünf und spielt eine bärenstarke Rückrunde. "Daran ändert auch die Niederlage in Altenheim nichts", versichert Hofmann, der seinen Spielertrainer-Kompagnon Niki Wagner nach abgebrummter Sperre morgen endlich auch wieder auf der Platte unterstützen kann. Einige Dinge müssen sich im Vergleich zur Vorwoche allerdings sehr wohl ändern, beispielsweise die Konzentration im Angriffsspiel oder auch das aggressive und frühzeitige Zupacken in der Abwehr. Dadurch will MuKu das Steinbacher Tempospiel (Hofmann: "Das ist ihre Hauptwaffe!") unterbinden. Sollte das gelingen, ist der Coach "zuversichtlich, dass wir einen Heimsieg einfahren. Aber das wird eine schwere Nummer. Steinbach hat Blut geleckt, für die ist jetzt wieder alles drin", so Hofmann, der nach Wochen voller personeller Probleme abgesehen vom langzeitverletzten Ricardo Hörth auf den kompletten Kader zurückgreifen kann. Insofern freut sich der MuKu-Coach insgesamt auf ein "sehr spannendes Derby".

Die Freude ist im Lager von Phönix Sinzheim am vergangenen Wochenende etwas abhandengekommen. Das lag zum einen natürlich an der knappen Heimniederlage gegen die HSG Freiburg, vor allem aber daran, wie dieses 30:31 zustande kam. Dafür, dass die Feuervögel nach einer starken ersten Halbzeit mit 20:13 führten, die Partie aber noch vergeigten, gibt es laut Kalman Fenyö "keine Entschuldigung". Das eigene Unvermögen ist in diesem Fall aber nur die eine Seite der Medaille. Auf der anderen steht die Schiedsrichterleistung. Mit den Entscheidungen des Gespanns - das wie der Gegner aus Freiburg angereist war - waren die Sinzheimer nicht einverstanden. Vor allem die letzten Sekunden erhitzten diesbezüglich die Gemüter: Die Referees stellten sieben Sekunden vor Schluss zwar einen Freiburger vom Feld, zeigten aber nicht auf den Siebenmeterpunkt.

"Tatsachenentscheidung - da kann man nichts machen", konstatiert Fenyö, der es für schwierig hält, die zweite Hälfte mit Blick auf die Auswärtspartie am Sonntag in Oberhausen gänzlich aus den Köpfen der Spieler zu kriegen. Erschwerend kommt hinzu, dass Phönix auf den verhinderten Spielmacher Alexander Bossert verzichten muss. Aber, so Fenyö vor der Partie gegen den Tabellennachbarn, "das Spiel geht bei 0:0 los".

Das gilt freilich auch für den TuS Helmlingen, der morgen bei der HSG Freiburg antreten muss. Nach den zuletzt enttäuschenden Auftritten wird die Auswärtsfahrt für die Rheinauer zum Charaktertest.