Verkehrte Vorzeichen

Morgen nun kommt es zum Aufeinandertreffen im Wörtel - sozusagen zum Rendezvous mit der Vergangenheit. Schließlich reiste der SV 08 in der Hinrunde mit drei Niederlagen in Serie im Gepäck nach Lörrach, um dort als Mannschaft, als eine Einheit, ein 0:0 zu erkämpfen. Es war, ohne Frage, der Wendepunkt zum Guten, der die Schwarz-Blauen nunmehr bis auf Rang fünf gespült hat. Für den FV dagegen begann eine Abwärtsspirale bis in den Abstiegskampf hinein.

"Es war damals sicherlich ein Schlüsselspiel für uns, da haben wir uns als Team gefunden", blickt 08-Trainer Matthias Frieböse zurück. Vom derzeitigen zwölften Tabellenplatz der Gäste lässt sich der Übungsleiter aber nicht blenden: "Da ist absolut Qualität vorhanden, es ist eine fußballerisch gute Mannschaft, die letzte Woche erst in der Nachspielzeit gegen den Tabellenführer das 1:2 kassiert hat."

Dennoch möchte sich Frieböse weniger am FV Lörrach-Brombach orientieren, vielmehr legt er das Augenmerk auf die stetige Weiterentwicklung des eigenen Spiels. "Wir können mit breiter Brust auftreten, befreit aufspielen und unsere Taktik durchziehen. Wir haben durch die 36 Zähler nun den Luxus, dass wir auf uns schauen können und uns nicht am Gegner orientieren müssen", sagt Frieböse.

Dass der SV 08 momentan eine Brust so breit wie Arnold Schwarzenegger zu seinen besten Zeiten hat, liegt in der Natur der Sache - nach zwei Spielen, sechs Punkten und 6:1 Toren im Fußballjahr 2019. Auch in Endingen überzeugten die Knöpflestädter, abgesehen von den ersten zwanzig Minuten, mit ihrer Kombination aus Kompaktheit, Umschalt-, aber auch Ballbesitzspiel. Ein gelungenes Startelfdebüt feierte zudem der 18-jährige Michael-Patrick Engel als Rechtsverteidiger. "Er hat sich in den Dienst der Mannschaft gestellt, immer wieder mit nach vorne angeschoben", lobt Frieböse.

Dem Talent winkt morgen ein weiterer Einsatz von Beginn an, da Yannis Otto berufsbedingt wohl fehlen wird. Zudem fällt Sami Saddedine aus, in den Kader kehrt nach überstandener Verletzung Torhüter Fabian Hegele zurück.

Exzellente Form, breite Brust, kaum Ausfälle. Alles Dinge, um die verkehrten Vorzeichen weiter zu verstärken.