Ein Treff alter Bekannter

Gaggenau

Spvgg: Ligaprimus zu Gast Gaggenau (red) - In der Tischtennis-Badenliga bekommt es die Spvgg Ottenau am Samstag mit dem dicksten Brocken zu tun. Die Murgtäler haben den Tabellenführer TTG Kleinsteinbach/Singen zu Gast. In der Vorrunde hatte die ersatzgeschwächte Spvgg mit 2:9 das Nachsehen (Foto: av). » Weitersagen (red) - In der Tischtennis-Badenliga bekommt es die Spvgg Ottenau am Samstag mit dem dicksten Brocken zu tun. Die Murgtäler haben den Tabellenführer TTG Kleinsteinbach/Singen zu Gast. In der Vorrunde hatte die ersatzgeschwächte Spvgg mit 2:9 das Nachsehen (Foto: av). » - Mehr

Bühlertal

Bühlertal auf Pole in die Restsaison Bühlertal (red) - Auf der Pole Position mit einem Punkt Vorsprung startet Fußball-Landesligist SV Bühlertal (Foto: toto) in die restliche Spielzeit bis Ende Mai. Mit einer leicht modifizierten taktischen Ausrichtung will Trainer Johannes Hurle den Verein in die Verbandsliga führen. » Weitersagen (red) - Auf der Pole Position mit einem Punkt Vorsprung startet Fußball-Landesligist SV Bühlertal (Foto: toto) in die restliche Spielzeit bis Ende Mai. Mit einer leicht modifizierten taktischen Ausrichtung will Trainer Johannes Hurle den Verein in die Verbandsliga führen. » - Mehr