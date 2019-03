Playoffs schon im Kopf

Giesen

Bisons haben die Playoffs sicher Giesen (red) - Mit einem 3:1-Erfolg bei Aufsteiger Giesen haben die Volleyball Bisons Bühl nach einer überzeugenden Leistung das Ticket für die Playoffs gebucht. Wahrscheinlich wird die Truppe von Trainer Ruben Wolochin dort in der ersten Runde auf Friedrichshafen treffen (Foto: av).

Der Schwere bewusst Bühl (red) - Der Kampf um den achten und letzten Playoff-Platz in der Volleyball-Bundesliga wird nochmals richtig spannend. Bühl liegt in der aktuellen Tabelle nur noch deshalb auf Rang acht, weil die punktgleichen Netzhoppers einen Sieg weniger eingefahren haben (Foto: toto).

Saison versöhnlich beenden Bühl (red) - Für die Volleyball Bisons Bühl geht es in den Spielen am Mittwoch (20 Uhr) gegen Champions League-Teilnehmer Frankfurt und am Samstag bei Aufsteiger Giesen darum, ob eine sehr schwierige Saison noch halbwegs versöhnlich enden kann (Foto: toto).

Knappe Niederlage für die Bisons Bühl (red) - Stark gekämpft, aber am Ende doch verloren: Die Volleyball Bisons Bühl mussten sich am Samstag in der heimischen Großsporthalle dem Tabellenfünften Düren letztlich mit 2:3 geschlagen geben. Doch die Bisons bewiesen Moral und holten einen 0:2-Satzrückstand auf (Foto: toto).