Werbung für die Playoff-Spiele

Zum erhofften Satzgewinn reichte es zwar nicht ganz, doch trotz einer 0:3 (23:25, 20:25, 22:25)-Niederlage gegen den (noch) amtierenden Meister Berlin Recycling Volleys machten die Volleyball Bisons Bühl exzellente Werbung für die am kommenden Wochenende beginnenden Playoff-Spiele. Gegner der Bisons im Viertelfinale wird wie erwartet Friedrichshafen sein, das sich mit einem 3:1 in Lüneburg den ersten Platz der Abschlusstabelle sicherte.

Bühl ging vor 950 Zuschauern in der Großsporthalle mit einer deutlich veränderten Startaufstellung ins Feld. Mit Blick auf die Playoffs hatte Trainer Ruben Wolochin schon im Vorfeld angekündigt, bei angeschlagenen Spielern kein Risiko einzugehen und sie für den Saisonhöhepunkt schonen zu wollen. So übernahm Stefan Thiel von Anfang an die Position des Zuspielers und für Felix Orthmann rutschte Corbin Balster auf die Außenposition. Kurzfristig musste auch noch Top-Scorer Bruno Lima mit Rückenbeschwerden passen, er überließ Anton Qafarena das Feld.

Berlins Trainer Cederic Enard schickte hingegen seine volle Kapelle aufs Feld, auch Winterneuzugang Sergei Grankin, der am Ende ausschlaggebender Faktor beim glatten Sieg der Hauptstädter war. "Verdammt ist der gut", staunte nicht nur Wolochin nach Spiel-



ende. Was der 249-fache russische Nationalspieler am Netz abzog war ganz großes Kino. Schnelle Pässe aus jeder Spielsituation heraus, extrem schwer zu lesen für den Bühler Block. Trotzdem ließen sich die Bisons zunächst nicht beeindrucken, gingen im ersten Satz sogar mit 5:3 in Führung, doch dann kam die Berliner Angriffswalze immer mehr ins Rollen. Doch auch Bühl zeigte an diesem Abend große Qualitäten und vor allem viel Lockerheit. Thiel ließ sich im Spielaufbau ebenfalls nicht lumpen und streute schöne Angriffskombinationen ein, die seinen Angreifern die nötigen Freiräume verschafften. Bei 22:23 war man wieder dran, die fehlenden Punkte zum Satzgewinn wollten sich aber nicht einstellen. Auf hohem Niveau ging es in den zweiten Satz, die Zuschauer im Bühler Hexenkessel bekamen immer wieder spektakuläre Ballwechsel zu sehen. Im dritten Satz drehte Bühl dann aber nochmals auf und machte auch am Netz richtig Druck. Eine kleine Aufschlagserie des Berliner Außenangreifers Samuele Tuia beendete dann aber den Traum vom Satzgewinn.

"Wir haben ein gutes Spiel gesehen, mit vielen sehr guten Ballwechseln, doch Grankin machte den großen Unterschied", war Wolochin am Ende mit seinem Team durchaus zufrieden. Auch Thiel hatte bei seinem ersten "großen" Einsatz viel Spaß. "Anfangs war der Druck da, doch irgendwann waren wir im Flow." Für Bühl geht es nun am Samstag weiter mit dem ersten Spiel der Playoff-Runde in Friedrichshafen, das zweite Spiel steigt am 3. April in der Bühler Großsporthalle. Tickets gibt es an den üblichen Vorverkaufsstellen.