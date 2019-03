Chancenwucher kostet Sieg

Muggensturm



A Nord: Topspiel in Muggensturm Muggensturm (red) - Vom Jäger zum Gejagten: Nachdem der FV Muggensturm am vergangenen Wochenende die Tabellenspitze in der Fußball-Kreisliga A Nord erobert hat, empfängt das Team von Spielertrainer Patrick Klass am Samstag den Rangdritten SV Au am Rhein (Foto: av). » Weitersagen (red) - Vom Jäger zum Gejagten: Nachdem der FV Muggensturm am vergangenen Wochenende die Tabellenspitze in der Fußball-Kreisliga A Nord erobert hat, empfängt das Team von Spielertrainer Patrick Klass am Samstag den Rangdritten SV Au am Rhein (Foto: av). » - Mehr