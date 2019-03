Zwei Spiele, zwei Siege

Das Meisterteam aus der Kurstadt hat sich mit zwei Siegen in der vergangenen Doppelrunde der Schachbundesliga durchgesetzt: Jeweils 6:2 gegen den Hamburger SK und die SG Turm Kiel brachten vier Mannschaftspunkte ein und die Tabellenführung zurück an die Oos.

Die Überlegenheit der OSG-Spieler gegen Hamburg, oft schon ein schwieriger Gegner für Baden-Baden, war indes nicht so klar, wie es das Ergebnis auszudrücken scheint. Allein Maxime Vachier-Lagrave am Spitzenbrett und Alexej Shirov an Brett acht gewannen ihre Partien ohne Probleme. Insbesondere die scheinbare Mühelosigkeit, mit der Vachier-Lagrave seinen jungen polnischen Supergroßmeister-Kollegen Jan-Krzystof Duda besiegte, verblüffte die Experten. Auch Shirov wurde mit raumgreifenden Zügen seiner Favoritenrolle gerecht.

Die Computer verraten, dass Michael Adams nach einem groben Fehler glatt auf Verlust stand und auch Jan Gustafssons Position verdächtig nach einer möglichen Niederlage aussah, als sein Gegner in ein Remis einwilligte. Auch der Sieg von Arkadij Naiditschs war keineswegs selbstverständlich, sondern in einem zunächst ausgeglichenen Endspiel errungen, bei dem der Gegner offensichtlich etwas zu oberflächlich agierte. Adams gelang es, durch zähe, planvolle Verteidigung - die dem Kontrahenten die Übersicht raubte - den Spieß umzudrehen und wider Erwarten den Punkt einzufahren.

Auch Etienne Bacrot stand zeitweise etwas wackelig, konnte die Partie aber zum Remis stabilisieren. Relativ ereignislose Unentschieden ergaben sich an den Brettern von Radoslaw Wojtaszek und Richard Rapport.

Ganz anders war am Folgetag dasselbe Endergebnis gegen Kiel zustandegekommen: Die Siege von Vachier-Lagrave, Rapport, Adams, Bacrot und Shirov entsprangen durchweg überlegener Spielführung. Wojtaszek und Gustafsson schlossen wieder den Remis-Frieden, während Arkadij Naiditsch eine seiner sehr seltenen Niederlagen quittieren musste. In den beiden Schlussrunden der Schachbundesliga in vierzehn Tagen fällt die Entscheidung über die deutsche Meisterschaft zwischen den drei Mannschaften SV Hockenheim, SG Solingen und OSG Baden-Baden. Ein erneuter Stichkampf zwischen den Rekordmeistern Solingen und Baden-Baden ist, wie schon in der vergangenen Saison, durchaus möglich, sogar ein Stechen zwischen Hockenheim, Solingen und der OSG nach dem Saisonende. (red)