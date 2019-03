Erwartete Niederlage

Stark ersatzgeschwächt gingen die Iffezheimer in den Wettkampf gegen die hoch favorisierte TG: Neben den schon verletzten Jan Anselm und Lukas Austen mussten sich mit Michael Müller und Tobias Mauck noch zwei weitere Turner krankheitsbedingt abmelden. Im Vergleich zum Vorjahr wurde deutlich, dass die TG Hegau die Ausgangswerte der Übungen nochmals nach oben geschraubt hat. Obendrein war die sehr junge Mannschaft vom Bodensee in der Lage, die Übungen mit wenigen Fehlern zu präsentieren. Dem TV Iffezheim boten sich in Summe nur bei drei Übungen Chancen, dagegenzuhalten.

Der TVI-Mannschaftsführer Lukas Austen bewertete die Leistung seines Teams folgendermaßen: "Obwohl wir alles versucht haben, war gegen die Leistung der Hegauer heute von uns nichts dagegenzuhalten. Wichtig ist, dass wir den Wettkampf schnell abhacken und uns auf die nächsten Herausforderungen konzentrieren".

In der nächsten Woche trifft der TV Iffezheim in Weingarten auf die vom Altersdurchschnitt jüngste Mannschaft der Oberliga. Die jugendlichen aus der Kunstturnregion Karlsruhe trainieren in einem Leistungszentrum zusammen mit der erfolgreichen Bundesligamannschaft der Karlsruher Frauen. "Die Turner aus Karlsruhe haben hohe Ausgangswerte. Chancen für uns bestehen, da die jungen Turner oft noch Kraftdefizite haben", glaubt Mannschaftsführer Austen. Der Wettkampf beginnt um 16 Uhr in der Sporthalle in Weingarten. (red)