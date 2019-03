Die Aufholjagd

Die Zuschauer in der Rastatter Jahnhalle sahen am vergangenen Wochenende einen sehr spannenden Landesliga-Wettkampf, den die Kunstturner des TB Gaggenau laut Mitteilung gegen den Rastatter TV am Ende mit 252,0:246,8 Punkten für sich entschieden.

Die Barockstädter trat mit einer starken Auswahl aus dem Turngau an, für den TBG gingen Louis Binz, Carsten Kaufmann, Pascal Meixner, Georg Nikitin, Paul Stangenberg, Quirin Warth, Nikolas Weber, Nicolas Schaubhut, Kai und Maik Heberle an die sechs olympischen Geräte. Dabei erwischten die Gastgeber den besseren Start und turnten die saubereren Übungen am Boden. Mit 44,95:44,00 machten sie deutlich, dass sie diese Saison eine Rolle um die Treppchenplätze spielen werden. Die Gaggenauer zeigten am Pauschenpferd eine schlechte Leistung, diesen Ausrutscher nutzte der RTV und zog nach dem 37,05:34,50 Punkte bereits auf 3,5 Punkte davon.

Die notwendige Aufholjagd begann dann aus Gaggenauer Sicht an den Ringen: Beachtliche 43,85 Punkte erturnte der TBG am dritten Gerät. Louis Binz überzeugte mit seiner Kür und erreichte mit 11,45 Punkten die Tageshöchstwertung. Der Rückstand des TBG reduzierte sich zur Pause auf 0,85 Punkte.

Kai Heberle (11,05) war mit seinem Tsukahara am Sprung der beste Turner des Tages. Nach dem 43,55:41,25 konnten die Gäste den Rückstand erstmals in einen Vorsprung umwandeln. Sehr ausgeglichen waren die gezeigten Übungen am Barren: Der RTV konnte das vorletzte Gerät knapp für sich entscheiden und den Abstand nochmals auf 1,30 Punkte verkürzen. Wiedermal musste die Entscheidung am Königsgerät Reck fallen: Hier konnte der TBG wieder an die Form der vergangenen Wochen anknüpfen. Nikolas Weber zeigte die beste Kür des Tages und erturnte 11,80 Punkte. Das letzte Gerät ging mit 41,75:37,85 an die Gaggenauer.

Mit dem Sieg von konnte der TBG mit dem RTV in der Tabelle gleichziehen. Binz feierte dabei einen Hattrick und machte den dritten Einzelsieg im dritten Match perfekt. Am Samstag erwartet der TB in der heimischen Hans-Thoma-Halle (14 Uhr) die Bundesligareserve aus Grötzingen. (red)