Baseball satt

Baseball gehört in den USA zu einer der vier großen Sportarten und lockt neben Football, Basketball sowie Eishockey Millionen Zuschauer in die Stadien und füllt die Konten der Stars in derselben Größenordnung. In Deutschland kann Baseball hingegen als Randsportart bezeichnet werden, was auch damit zu tun hat, dass die Regeln nicht auf Anhieb zu verstehen sind. Es bedarf schon einer gewissen Leidenschaft gegenüber dieser - zweifellos faszinierenden - Sportart. Eine Leidenschaft, die Manuel Moretti mit seinen Blackwoods seit nunmehr fünf Jahren an den Tag legt.

Die Bühler Blackwoods sind eine Abteilung des TV Bühl und nehmen am Ligabetrieb teil. Die neue Saison startet für das Team um Abteilungsleiter und Organisator Moretti Ende April, zuvor müssen die Baseballer im Pokal ran. Zum Geburtstag gibt es am Wochenende jetzt aber zunächst einmal Baseball satt - in der Hoffnung auf gute Zuschauerresonanz und künftige Unterstützung.

Das Turnier ist internationalbesetzt, denn neben dem deutschen Team, den Red Phoenix aus Bensheim, nehmen die Mannschaften Bergamo Walls (Italien), Truck Star Dulliken (Schweiz) und die Royals Mulhouse (Frankreich) teil. Die Gastgeber komplettieren das Starterfeld, die auch das erste Spiel des Wochenendes gegen die Red Phoenix Bensheim bestreiten werden. Los geht es am Samstag ab 9 Uhr auf dem Rasen des Bühler Jahnstadions.

Um 10.15 Uhr fordern die Schweizer Truck Star Dulliken die Royals aus dem elsässischen Mülhausen heraus, um 11.30 Uhr stehen die Blackwoods dann den Schweizern gegenüber. Um 13.30 Uhr folgt die Partie der Italiener aus Bergamo gegen Bensheim, ab 14.45 Uhr misst sich Mülhausen mit Bühl, bevor das Match zwischen Dulliken und Bergamo (16 Uhr) den Turniertag beschließt.

Um 17.15 Uhr folgt ein Allstar-Game. Bei diesem stellt jede Teilnehmermannschaft vier Spieler, erklärt Manuel Moretti. Mitmachen dürfen auch die Frauen aus dem jeweiligen Baseball-Tross. Aus den gemeldeten Spielern werden dann zwei Teams zu je zehn Spielern gebildet.

Das Turnier wird am Sonntag fortgesetzt. Beginn ist um 9.30 Uhr mit dem Spiel der Bergamo Walls gegen die Royals aus Mülhausen. Im Anschluss trifft Red Phoenix Bensheim auf Truck Star Dulliken (10.45 Uhr), die Bühler Blackwoods steigen um 12 Uhr gegen Bergamo in das Geschehen ein, ehe Mülhausen und Bensheim den Wettkampf beschließen (13.15 Uhr). Das Finale, in dem der Erstplatzierte auf den Zweiten trifft, wird gegen 14.45 Uhr angeworfen.

Das Turnier dient den Blackwoods zur Vorbereitung auf die anstehende Saison. Diese erstreckt sich nicht wie in der MLB über 162 Spiele, verlangt den Spielern aber dennoch einiges ab. Nach Platz vier in der abgelaufenen Spielzeit streben die Blackwoods einen Platz unter den besten Drei an und wollen mittelfristig in die Landesliga aufsteigen. Nachwuchs und Interessierte sind bei den Baseballern außerdem herzlich willkommen. Den Turnierplan und Infos gibt es unter:

www.buehl-blackwoods.de.