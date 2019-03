Vier Punkte bis zum rettenden Ufer

Die Ortenauer, die in der Vorrunde gegen die TTF mit 6:9 unterlegen waren, wollen sich mit dem Erreichen der Vizemeisterschaft die Teilnahme an den Relegationsspielen zur Badenliga sichern, liegen aber in der Tabelle gleichauf mit dem SV Eichsel und einen Zähler vor dem TTC Mühlhausen, der im Heimspiel die FT Freiburg II zum Gegner hat. Im Finish um Platz zwei bahnt sich ein heißes Gefecht unter den drei Mitbewerbern an.

Ganz andere Sorgen plagen die Spvgg Ottenau II: Mit 14:20 Punkten liegen die Murgtäler auf Rang acht, dem Relegationsplatz. Zum rettenden Ufer fehlen momentan vier Punkte. Fünf Punkte Vorsprung hat der Gegner TTC Singen II, bei dem die Ottenauer am Sonntag gastieren. Im Heimspiel gegen Singen hatte sich Ottenau in einem packenden Match mit einem 9:7-Erfolg beide Punkte gesichert. Ziel ist es, mindestens einen Zähler vom Bodensee mitzubringen.

In der Frauen-Verbandsliga sind an der Spitze und im Tabellenkeller alle Entscheidungen gefallen. Weil II ist Meister, der Vize SV Nollingen spielt in der Relegation um den Aufstieg in die Badenliga. Absteigen muss der TTC Blau-Weiß Freiburg, über die Relegation möchte sich der TTSV Mönchweiler die weitere Zugehörigkeit in der Liga absichern. Der spielfreie Aufsteiger TV Bühl liegt mit 13 Pluspunkten auf dem sechsten Tabellenplatz.

Ein Führungswechsel liegt in der Landesliga der Männer in der Luft. Dem spielfreien Spitzenreiter TTV Muckenschopf (26:4) droht der Verlust dieser Position an den Verfolger TTC Iffezheim (25:3), der in der Auswärtspartie bei der TTG Ulm favorisiert ist.

Mit einem Doppelspieltag verabschiedet sich in der Männer-Bezirksliga die Mannschaft des Tabellenführers TB Bad Rotenfels in die Landesliga. Die beiden Murtalderbys morgen beim TV Gernsbach und am Samstag gegen den TB Gaggenau haben für alle Teams nur noch rein statistischen Wert. Der Vorsprung auf den Rangzweiten TV Weisenbach könnte sich von derzeit sechs Punkten weiter vergrößern. Mit einem Heimsieg über den TV Gernsbach möchte Weisenbach zumindest einen kleinen Vorsprung auf den TB Sinzheim verteidigen. Mit einem Auswärtssieg beim Tabellenvorletzten TTV Bühlertal darf sich der Tabellendritte aus Sinzheim weiterhin Chancen auf die Vizemeisterschaft ausrechnen. Der Rastatter TTC muss noch um den Klassenverbleib bangen. Noch hat der RTTC ein kleines Polster von zwei Punkten auf Bühlertal. Ob der Vorteil der Barockstädter im Heimspiel gegen den TTC Iffezheim II um einen Zähler aufgestockt werden kann?

Mit einem Auswärtserfolg beim Tabellenletzten Spvgg Ottenau IV kann in der Männer-Bezirksklasse der Tabellenführer TTC Rauental II das Tor zur Bezirksliga weit aufstoßen. Ottenau steht bereits als Absteiger fest, die drei anderen gefährdeten Mannschaften TV Lichtental, TB Bad Rotenfels und SV Weitenung kämpfen um den sicheren Klassenverbleib. Dies sollte für den Tabellenzweiten TV Bühl (in Weitenung) und dem drittplatzierten TV Neuweier (gegen Lichtental) Warnung genug sein, die Gegner nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. (ti)