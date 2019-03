60 Minuten lang auf die Finger

Zu allem Übel steht mit dem Auswärtsspiel bei der Reserve von HBW Balingen-Weilstetten eine äußerst schwere Partie an. "Die Situation ist natürlich schwierig", gibt Merkel zu, "das muss so schnell wie möglich raus aus den Köpfen." Der vorübergehende Chef hat aber keine Bedenken, dass seine Mannschaft am Sonntag gehemmet ins Spiel gehen könnte. "Die Jungs sind voll fokussiert. Wir werden jetzt auf keinen Fall aufhören und irgendetwas abschenken. Es stehen noch fünf Spiele auf dem Programm - und wir treten an, um möglichst viele zu gewinnen", so Merkel.

Für den Rest der Drittliga-Saison - nach dem bereits feststehenden Abstieg übernimmt in der Oberliga bekanntlich Sandro Catak das Kommando in der Rheintalhalle - steht nun das Sandweierer Eigengewächs im Fokus. Der B-Lizenz-Inhaber, der seine aktive Karriere verletzungsbedingt viel zu früh beenden musste, ist seit drei Jahren im Trainerstab der ersten Mannschaft und hat nach eigenen Angaben "eine klare Idee vom Handball". In den verbleibenden fünf Partien könne man das "Rad aber nicht neu erfinden". Dennoch will Merkel "gewisse Dinge anders machen".

Die Stimmung in der Kabine - das wird nach wie vor betont - war trotz der mittlerweile 16 Spiel andauernden Pleitenserie intakt. Dennoch: Vielleicht setzt der radikale und für die Mannschaft plötzliche Schritt zusätzliche Kräfte frei, die bei richtiger Kanalisierung tatsächlich im zweiten Saisonsieg münden könnten. Ganz chancenlos fahren die Grün-Weißen auf jeden Fall nicht zum Tabellenvierten. Ein Beweis dafür ist unter anderem die äußerst knappe 29:30-Hinspielniederlage. "Da hatten wir Balingen mehr als am Rand einer Niederlage", erinnert sich Merkel, "danach kamen sogar die gegnerischen Spieler auf uns zu und haben gesagt: ,Ihr hättet den Sieg verdient gehabt!'"

Davon kann man sich bekanntlich nichts kaufen - aber man kann es einfach nochmal versuchen. Und das könnte laut Merkel folgendermaßen aussehen: "Das ist eine junge Mannschaft mit sehr gut ausgebildeten Spielern. Die müssen wir bekämpfen, da muss es 60 Minuten lang auf die Finger geben", fordert der Coach. Besonders die Kreise von Spielmacher Julian Thomann will der TVS einengen und am besten auch die "grandiosen Tempogegenstoßanspiele" von HBW-Keeper Mario Ruminsky auf den flinken Ortenauer Moritz Strosack verhindern.

Beim TVS lieferte zuletzt Keeper Thilo Hafner sein bestes Saisonspiel ab, auch Mathias Seiter ist mittlerweile eine echte Waffe am Kreis. Im Rückraum wird hingegen Jonas Schuster fehlen, den ein angebrochener großer Zeh plagt.