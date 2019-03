Die Uhr tickt

Rastatt

Topspiel in der Verbandsliga Rastatt (red) - Das Topspiel steht in der Tischtennis-Verbandsliga der Männer an, wenn das Meisterteam der TTF Rastatt, das mit neun Punkten Vorsprung unangefochten an der Tabellenspitze steht, am Samstag um 17 Uhr den Tabellenzweiten DJK Oberschopfheim empfängt (Foto: fuv).

Bühl

Baseball satt im Jahnstadion Bühl (bor) - Am Samstag und Sonntag steigt im Bühler Jahnstadion ein großes Baseball-Event. Gastgeber sind die Bühler Blackwoods, die mit diesem Turnier ihr fünfjähriges Bestehen feiern. Mit von der Partie sind fünf Teams aus vier Ländern. Beginn ist am Samstag ab 9 Uhr (Foto: Hohl).

Rastatt

Aufholjagd an den Ringen Rastatt (red) - Die Zuschauer in der Rastatter Jahnhalle sahen am vergangenen Wochenende einen sehr spannenden Landesliga-Wettkampf, den die Kunstturner des TB Gaggenau gegen den Rastatter TV am Ende mit 252,0:246,8 Punkten knapp für sich entschieden (Foto: pr).

Rastatt

TTF-Männer sind Meister Rastatt (red) - In der Tischtennis-Verbandsliga der Männer setzte sich der Spitzenreiter TTF Rastatt im Bezirksderby bei der Spvgg Ottenau II mit 9:6 durch und sicherte sich drei Spieltage vor Saisonende die Meisterschaft. Der TB Bad Rotenfles ist Meister in der Bezirksliga (Foto: toto).