Perfekter Zeitpunkt für eine Überraschung

Es sollte in den insgesamt zehn Spielzeiten, die die Bühler Volleyballer inzwischen bereits in der 1. Bundesliga unterwegs sind, der einzige Satzgewinn am Bodensee bleiben. Ansonsten gab es für Trainer Ruben Wolochin und sein Team als Gast der Häfler immer glatte, teilweise sogar deftige 0:3-Niederlagen. Lediglich in heimischer Halle konnte Bühl die Häfler zwei mal knapp schlagen, ansonsten gab es auch hier oft saftige Abreibungen. Ausbaufähig kann man diese Bilanz somit durchaus nennen und nicht nur deshalb will Wolochin in seiner letzten Spielzeit als Bühler Trainer nochmals alles dran setzen, um für eine Überraschung zu sorgen.

"Zum Glück sind alle Spieler fit, wir haben gut trainiert und sind voll fokussiert", gibt er sich im Vorfeld des heutigen Spiels gewohnt kämpferisch.

Vergessen ist, dass es in dieser Spielzeit für die Bisons bisher alles andere als gut lief. Vergessen auch, dass noch kein Sieg gegen eine der Mannschaften aus der vorderen Tabellenhälfte gelang. Das alles spielt keine Rolle mehr, was vorbei ist, lässt sich ohnehin nicht mehr ändern.

"Wichtig ist, dass wir eine gute Leistung abliefern", erklärt Wolochin das vorrangigste Ziel. Man wolle dem großen Favoriten zumindest ein guter Gegner sein.

"Friedrichshafen ist natürlich ein super Gegner und immer sehr schwer auszurechnen, weil Vital Heinen ständig seine Aufstellung ändert", sagt Wolochin. Daher sei es nicht einfach gewesen, sein Team optimal einzustellen. Selbst beim wichtigen Spiel in Lüneburg, als unbedingt ein Sieg her musste, um als Spitzenreiter in die Playoffs zu gehen, wechselte der erfahrene Heinen munter durch und ließ sogar seinen Top-Scorer BartÅ‚omiej Boladz zunächst auf der Bank. Erst im dritten Satz schickte er den Polen aufs Feld und dies obwohl mit Außenangreifer Athanasios Protopsaltis, der sich beim Aufwärmen verletzte, ein weiterer, ganz wichtiger Spieler kurzfristig ausfiel. Dank der starken Bank war das alles kein Problem, am Ende gelang dem Team vom Bodensee in der gefürchteten Gellersenhalle der benötigte Sieg und so gehen sie in den Playoffs den ganz großen Brocken zunächst aus dem Wege. Frühestens im Finale geht es nun gegen Unterhaching oder Titelverteidiger Berlin Volleys - in einem eventuellen Entscheidungsspiel hat man zudem Heimrecht. Heinen hat im Saisonfinale bisher also alles richtig gemacht und das macht die Aufgabe für die Zwetschgenstädter nicht einfacher.

"Wir haben im Training verschiedene Optionen durchprobiert", sagt Wolochin. Deshalb war bei den Bisons in dieser Woche Flexibilität angesagt und der Coach war mit der Trainingsleistung durchaus zufrieden. Alle hätten gut mitgezogen. "Jetzt kommt die Zeit, in der wir alles geben und gut spielen müssen. Ob das reicht, wird man sehen. Zu verlieren haben wir in diesem Spiel jedenfalls nichts."