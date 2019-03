Kein Endspiel

"Es ist kein Endspiel", sagt jedenfalls Oliver Kreuzer. "Egal, wie es ausgeht: Es fällt keine Vorentscheidung", pflichtet ihm Alois Schwartz bei. Übersetzt in Zahlen: Gewinnt der SVW, zieht er nach Punkten mit dem KSC gleich, überholt ihn wegen des dann besseren Torverhältnisses aber in der Tabelle. Gewinnen die Badener, haben sie wieder sechs Punkte Vorsprung auf Rang drei. Geht die Chose remis aus, bleibt alles beim Alten - außer dass der Hallesche FC beiden wieder näher auf die Pelle rücken kann.

Unbestritten ist so oder so, dass es sich morgen um ein Spitzenspiel handelt. Alles weitere kann man mehr oder weniger drehen und wenden, wie man will. Wehen besitzt mit 57 erzielten Toren den besten Sturm der Liga, der KSC die drittbeste Abwehr (30 Gegentore). Dafür stellen die Badener das auswärtsstärkste Team, Wehen indes nur die siebtbeste Heimmannschaft. Mit sechs Niederlagen zu Hause haben die Hessen bislang sogar noch eine mehr kassiert als der KSC. Nicht außer Acht lassen sollte man besser auch diesen Vergleich: Der KSC war zwar die beste Hinrundenmannschaft und hatte mit 38 Punkten in der ersten Saisonhälfte elf mehr als die Wehener gesammelt. In der Rückrunde hat sich dies aber gedreht. In den letzten elf Partien haben es die Hessen auf satte 25, die Badener lediglich auf deren 17 gebracht. "Wir haben zu viele Punkte liegen lassen", sagt diesbezüglich Oliver Kreuzer. Über die Gründe hierfür grübeln er und der Trainer schon seit einiger Zeit. Eine gewisse Selbstzufriedenheit, eine gewisse Überheblichkeit, eine gewisse Ängstlichkeit, auch physische Probleme nennt Kreuzer als mögliche Ursache. Mit Bestimmtheit kann er es aber nicht sagen. Wie gesagt: Der Trainer und er tappen da weitgehend im Dunkeln.

Fest steht: All zu große Nachlässigkeiten darf sich die Schwartz-Elf morgen nicht erlauben. "Die sind offensiv brutal stark und werden von Anfang an aggressiv zur Sache gehen", sagt Pourié. Was er und Sturmpartner Anton Fink für die Karlsruher sind, stellen Manuel Schäffler und Daniel-Kofi Kyereh für die Wehener da: Beinahe pure Torgarantie. 27 Mal hat das Karlsruher Pärchen in dieser Saison getroffen, 24 Mal jenes aus Wehen.

Trotz dieser Gemeinsamkeit werden die beiden Teams, so jedenfalls sagt es Kreuzer voraus, mit verschiedenen Strategien zur Sache gehen. Der KSC steht schließlich fast immer eher etwas tiefer, bei den Gastgebern ist just das Gegenteil der Fall. Auch morgen ist davon auszugehen, dass Vollgasfußball wie SVW-Trainer Rüdiger Rehm ihn spielen lässt, auf Nadelstichtaktik à la Schwartz trifft. "Beide Teams werden ihre Spielweise nicht grundlegend ändern", prophezeit Kreuzer.

Änderungen dürfte es indes in der Karlsruher Startformation geben. Der zuletzt gelbgesperrte Marc Lorenz wird zurück in die Startelf rücken, auch Burak Camoglu , dessen Auftritte zuletzt erfrischend wirkten, könnte ein Kandidat für diese sein.