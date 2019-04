Löchrige Mauer ebnet Weg zum Derbysieg

Als dann nach der Pause Mörschs Lebensversicherung Christof Leiss nach zwei Kontern mit seinen Saisontoren 13 und 14 (74., 79.) schließlich den Deckel auf den wichtigen Erfolg im Kampf um den Klassenerhalt gemacht hatte, hallten nach dem Schlusspfiff aus der gelb-schwarzen Jubeltraube laute Derbysieger-Rufe über den Platz.

Während die geschlagenen Wörtelkicker mit hängenden Köpfen dem Treiben zusahen, strahlte Patrick Anstett mit der Sonne um die Wette. "Wir haben heute sicherlich nicht den schönsten Fußball gespielt, waren aber sehr effektiv. Kuppenheim hatte, gerade in der ersten Halbzeit, mehr Ballbesitz. Wir haben aber diszipliniert verteidigt, mehr Leidenschaft gezeigt und aufgrund der zweiten Hälfte dann auch verdient gewonnen", sagte der SVM-Trainer. Sein Kuppenheimer Pendant sah es ähnlich. "Mörsch hat uns heute wie eine Spitzenmannschaft empfangen, mit zehn Mann verteidigt. Wir haben dagegen keine Lösungen gefunden und sind an der Aufgabe und dem Bollwerk gescheitert. Wir haben uns in 90 Minuten lediglich zwei, drei Halbchancen erspielt", meinte Matthias Frieböse.

In der Tat sahen die 400 Zuschauer in der Sandgrube ein Derby, das durch viele nicklige Zweikämpfe und viele kleine Fouls taktisch geprägt war. Mörsch überließ dem Gast zumeist den Ball, empfing die Frieböse-Elf erst in der eigenen Hälfte, machte die Außenbahnen und das Zentrum dicht. Mit der Folge, dass das gefürchtete Kuppenheimer Umschaltspiel über die beiden Flügelflitzer Steven Herbote und Simon Götz lahmte, da schlicht der Raum für Tempodribblings und Flankenläufe fehlte. Der SV 08 hatte zwar mehr Ballbesitz, war auch durchaus um Spielkontrolle bemüht, kam aber in den 90 Minuten nie wirklich in aussichtsreiche Abschlusspositionen. So hatte ausgerechnet Dominik Maier die größte Kuppenheimer Chance. Einen Rückpass brachte der SVM-Keeper nicht wirklich unter Kontrolle - der Ball hoppelte nur wenige Zentimeter am Pfosten vorbei (21.). Zudem lief Fabio Celentano, neben Leiss zweite Spitze beim SVM, konsequent die 08-Innenverteidigung an, die dadurch ihre liebe Mühe und Not hatte, einen geregelten Spielaufbau zu Weg zu bringen.

Doch auch die Hausherren strahlten, abgesehen von Preines Zufallsprodukt, in der Offensive kaum Gefahr aus. Lediglich Leiss zwang 08-Torhüter Fabian Hegele, der gegen seinen alten Verein wieder zwischen den Pfosten stand, mit einem Kopfball zu einer Glanzparade (11.).

Auch in der zweiten Halbzeit änderte sich das Bild nicht wirklich. Mit der Führung im Rücken verbarrikadierte der SVM die Zone rund um den eigenen Strafraum konsequent, der SV 08 fand keine Mittel und Wege, den Abwehrriegel zu knacken - und lief schließlich in zwei Konter der Hausherren. Zunächst tankte sich Celentano auf der rechten Seite in den Strafraum bis zur Grundlinie, sein Chipball fand Leiss, der aus wenigen Metern per Direktabnahme für die Vorentscheidung sorgte (74.). Seinen Doppelpack schnürte Leiss dann fünf Zeigerumdrehungen später, nachdem Dominic Kerling 08-Kapitän Yannis Otto auf der linken Flanke abkochte und dessen Pass der Mörscher Goalgetter aus spitzem Winkel versenkte - mit Hilfe des Innenpfostens.

Es sollte der Startschuss sein für einen langen Mörscher Partyabend, der seinen Anfang in einer löchrigen Mauer nahm.

1. SV Mörsch: Maier - Schrempp, Preine, Baumann, Schwarz - Bretzinger (54. Mohr), Schmitt (72. Pflugfelder), Derr (5. Würz/77. Heitz), Kerling - Celentano, Leiss.

SV 08 Kuppenhei m: Hegele - Otto, Karamehmedovic, Smuda, Radke (64. Karadogan) - Weisgerber, Tran - Götz, Balzer (81. Holl), Herbote (64. Engel) - Grünbacher (81. Saddedine).

Schiedsrichter: Sven Pacher - Zuschauer: 400 - Tore: 1:0 Preine (33.), 2:0, 3:0 Leiss (74., 79.) - Gelbe Karten: Schrempp, Schwarz - Smuda, Götz, Karamehmedovic - Beste Spieler: Leiss, Schmitt/-.