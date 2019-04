Malochen wie AC/DC

Mit einer riesigen Laufleistung, mutigem Angriffsfußball, schönen Kurzpasskombinationen und großem Willen hielt der krasse Außenseiter auch ohne Torjäger und Pressing-Anführer Nils Petersen dank einer überragenden ersten Halbzeit lange auf Augenhöhe mit dem Goliath mit und rettete zum Schluss mit Glück und Geschick das Remis, das sich wie ein Sieg anfühlte.

Dominique Heintz sah nach getaner Herkulesarbeit aus, als müsse er dringend ins Sauerstoffzelt, fand dann aber doch noch Worte für das gerade Geschehene. "Ich war selbst überrascht, wie lange wir so gut in den Räumen standen und so ein geiles Spiel machten." Für den Innenverteidiger, der sich mit Wucht und Elan in jede der unzähligen Flanken und Schüsse warf, lautete das Erfolgsgeheimnis wie folgt: "Du musst bei Ballgewinn aus der Pressingzone kommen."

Die anfangs schläfrigen Bayern wurden extrem früh angelaufen, Lucas Höler schaltete nach nur 132 Sekunden auf Flanke von Christian Günter schneller als Jérôme Boateng und setzte mit seinem Kopfballtor die Initialzündung für Freiburgs beste Saisonleistung. "Wir hatten einen Super-Matchplan des Trainers. Dann kann so etwas zustande kommen", strahlte Höler, der sich wie im Hinspiel als Bayern-Schreck erwies. "Wenn mir jemand vor zwei Jahren gesagt hätte, dass ich in zwei Spielen zweimal in einer Saison gegen Bayern treffe, dem hätte ich den Vogel gezeigt." Wohlgemerkt: Höler hatte in den vier Spielen zuvor gerade mal zehn Minuten gespielt. Bis zu seiner Auswechslung in der 79. Minute lieferte er seine bislang beste Leistung im SC-Trikot ab.

"Wir sind absolut an die Kante gegangen. Mehr geht nicht. Ich bin sehr glücklich", frohlockte Christian Streich. All seine Stützen - Flankengott Günter, der überall zu findende Haberer, Zauberfuß Grifo, der überragend haltende Schwolow, der unermüdliche Giftzwerg Abrashi, der junge Innenverteidiger Schlotterbeck bei seinem erst dritten Startelfeinsatz sowie Routinier Höfler nach fünfmonatiger Verletzungsauszeit - waren über sich hinausgewachsen. "Jeder rennt für den anderen, deshalb macht es auch so viel Spaß hier", sagte Hüne Heintz.

In den letzten 20 Minuten war der SC kaum mehr aus der eigenen Hälfte gekommen, agierte teilweise mit sieben Mann auf einer Linie, ging physisch auf der letzten Rille und konnte von Glück reden, dass Niko Kovac die pfeilschnelle neue DFB-Sturmhoffnung Serge Gnabry mit all seiner Dynamik erst nach 56 Minuten brachte. Dass die Bayern auch noch beste Chancen liegen ließen, war aus Freiburger Sicht das überreichliche Glück der enorm Tüchtigen.

Streich, der ein fast herzliches Verhältnis zu Niko Kovac ("Ich bin gut mit ihm, er hat immer das Herz am rechten Fleck") pflegt, verabschiedete den geknickten Kollegen mit einer langen Umarmung. In Momenten wie diesen kann sich Streich glücklich schätzen, Trainer eines David und nicht vom Goliath zu sein.