Gut mitgehalten

"Kleine individuelle Fehler haben den Unterschied ausgemacht", trauerte Bühls Trainer Ruben Wolochin nach Spielende den vergebenen Chancen nach. Am Mittwoch braucht Bühl nun unbedingt einen Sieg, um nicht vorzeitig die Saison beenden zu müssen. "Alles ist möglich", hofft der Bühler Trainer, dass mit Hilfe der eigenen Fans die Überraschung gelingt.

Bühl begann in Friedrichshafen mit seiner vermeintlich stärksten Aufstellung. Im Gegensatz zum letzten Hauptrundenspiel stand der zuletzt angeschlagene Bruno Lima auf der Diagonalen wieder zur Verfügung und auch Zuspieler Mario Schmidgall sowie Mittelblocker Akhrorjon Sobirov kehrten in die Startformation zurück. In der Annahme hatte schließlich Corbin Balster erneut den Vorzug vor Felix Orthmann erhalten.

Bühl begann sehr couragiert und ging folgerichtig auch mit 5:3 in Führung. Schon in dieser frühen Phase des Spiels sah das Publikum spektakuläre, hart umkämpfte Ballwechsel zweier Mannschaften, die es wissen wollten. Nach und nach bekamen die Gastgeber dann aber die Oberhand. Mit gezielten Aufschlägen wurde die Annahme der Bisons zunehmend zerpflückt, an geordneten Spielaufbau war schon bald nicht mehr zu denken. Friedrichshafen seinerseits nutzte die sich bietenden Chancen eiskalt und zog davon. Bei 10:17 zog Wolochin die Reißleine, wechselte Orthmann ein, um die Annahme zu stabilisieren, und tatsächlich bekamen die Bisons nun wieder mehr Zugriff auf das Geschehen. Dies auch, weil zunächst Lima und anschließend Sobirov mit ihren Aufschlägen mehrfach Wirkungstreffer auf Friedrichshafener Seite erzielten. Bühl bekam Oberwasser, kam bei 20:20 zum Ausgleich, ehe Diskussionen um Schiedsrichterentscheidungen, gepaart mit etwas Pech beim Abschluss, den Gastgebern doch noch vergleichsweise einfach zum Gewinn des ersten Satzes verhalfen.

Doch Bühl hatte jetzt immerhin Fahrt aufgenommen, der zweite Satz verlief von Anfang an ausgeglichen. Die deutlich stabilisierte Annahme eröffnete Schmidgall die Chance, seine Angreifer optimal in Szene zu setzen, wobei auch immer wieder mit schnellen Pässen über die Mittelposition gepunktet wurde. Bis zum 13:13 war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen, doch eine suboptimale Entscheidung im Angriff und erneut eine umstrittene Schiedsrichterentscheidung - die auch noch einen Strafpunkt gegen Bühl nach sich zog - bescherten Friedrichshafen dann eine 17:13-Führung. Bühl kämpfte sich zurück, doch die Balance im Spiel der Badener war abhanden gekommen. Vermeidbare Fehler und erneute Annahmeprobleme ließen Friedrichshafen wieder davon ziehen. Nochmals schaffte Bühl mit einem Kraftakt bei 23:23 den Ausgleich, mehr ging an diesem Abend aber nicht. Bühls Widerstand war endgültig gebrochen, der dritte Satz wurde zur einseitigen Angelegenheit.

"Am Mittwoch haben wir eine neue Chance", blickte Wolochin - bei seinem vermutlich letzten Heimspiel als Bisons-Trainer - aber bereits wieder nach vorne.