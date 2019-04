Der Meister siegt auch kampflos

Der Aufsteiger Spvgg Ottenau II verlor derweil seine Auswärtspartie bei der zweiten Mannschaft des TTC Singen nach einem innigen Fight knapp mit 7:9. Singens vorderes Paarkreuz mit Jan-Philip und Philip Dannegger gewann alle vier Spiele und obendrein das Eingangs- und das spielentscheidende Schlussdoppel. Ottenau punktete durch Michael Ruf/Martin Herm und Sebastian Graf/Klaus Wallner in denn Eingangsdoppel, im mittleren Drittel holten Youngster Simon Weiler (2) und Graf (1) einen 3:1-Vorteil heraus, die Partien im Schlussdrittel endeten nach jeweils einem Sieg von Alexander Kirchner und Wallner 2:2. Am Ende hatten beide Mannschaften 31 Sätze gewonnen, letztlich erfreute sich Singen durch drei Siege in den Fünfsatzspielen aber über das bessere Ende.

Für die Murgtäler bahnt sich zum Saisonende in zwei Wochen noch ein packendes Match bei der TTG Furtwangen/Schönenbach an. Die Mannschaft aus dem Schwarzwald konnte mit drei gewonnenen Punkten am Wochenende den Rückstand auf Ottenau auf zwei Zähler verkürzen. Es könnte also noch zu einem echten Endspiel um die Relegationsteilnahme kommen. Ein noch größeres Gerangel gibt es derweil um die Vizemeisterschaft: Gleich sechs Teams machen sich noch Hoffnung auf diese.

Mit einem 8:3-Heimerfolg über den TTSV Mönchweiler konnte Meister ESV Weil seine Tabellenführung in der Frauen-Verbandsliga auf vier Punkte ausbauen. Mit einem 8:4-Heimsieg gegen den SV Kirchzarten verdrängte der TTC Willstätt die spielfreie Mannschaft des TV Bühl vom sechsten Tabellenplatz. Mit einem Heimsieg über den TTSV Mönchweiler könnte der TV Bühl am Samstag die Reihenfolge nochmals zu seinen Gunsten korrigieren.

Mit einem 9:6-Auswärtssieg bei der TTG Ulm eroberte Aufsteiger TTC Iffezheim in der Männer-Landesliga einen Spieltag vor Saisonende die Tabellenführung zurück. Die TTG Ulm erwischte nach einem 1:2-Doppelrückstand im ersten Durchgang den besseren Start und zog auf 6:3 davon. Nur Iffezheims Spitzenspieler Julian Deschner konnte ein Einzel für sich entscheiden. Mit seinem zweiten Sieg läutete er selbst die Wende ein. Mit sechs Siegpunkten in Serie entschied Iffezheim das Match für sich. Im Kampf um den Titel kommt es nun am Samstag in Iffezheim zum absoluten Topspiel der Liga gegen den Tabellenzweiten TTV Muckenschopf (26:4).

Mit einem 9:7-Auswärtserfolg im ersten Murgtalderby beim TV Gernsbach sowie einem 9:3-Heimsieg gegen den TB Gaggenau beendete Meister TB Bad Rotenfels seine Saison in der Bezirksliga der Männer mit der vollen Punkteausbeute aus dem Doppelspieltag. Die Vizemeisterschaft sicherte sich der TV Weisenbach mit einem 9:4 gegen Gernsbach. Schützenhilfe leistete hier etwas unerwartet der TTV Bühlertal, der den Drittplatzierten TB Sinzheim mit einem 9:6-Heimsieg um seine letzte Chance brachte. Der 9:6-Heimsieg des TB Sinzheim im zweiten Spiel gegen die Spvgg Ottenau III konnte dies auch nicht mehr ändern. Durch eine 5:9-Niederlage gegen den TTC Iffezheim II rutschte der Rastatter TTC auf den vorletzten Tabellenplatz ab.

Der zweiten Mannschaft des TTC Rauental (26:8) fehlt nach dem 9:3-Auswärtserfolg beim Absteiger Spvgg Ottenau IV nur noch ein Punkt zum Titelgewinn in der Männer-Bezirksklasse. Einziger Mitbewerber um die Meisterkrone bleibt der TV Neuweier (23:9), der aus den beiden restlichen Partien morgen beim TTV Au am Rhein und am Freitag beim Spitzenreiter TTC Rauental II alle vier Punkte benötigt. Auf dem zweiten Tabellenplatz logiert Aufsteiger TV Bühl (24:10), der sich mit 9:6 beim SV Weitenung durchsetzen konnte. (ti )