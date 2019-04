Drei Medaillen für Theunissen

Über 4 300 Leichtathletik-Senioren aus 88 Nationen trafen sich zu den achten Hallen-Weltmeisterschaften mit Winterwurf, Crosslauf und Straßengehen im polnischen Torun. Unter den rund 450 deutschen Sportlern waren auch sieben aus dem Leichtathletikkreis Rastatt/Baden-Baden/Bühl, die fünf Medaillen mit nach Hause brachten.

Über Mannschafts-Gold und zwei Silbermedaillen in den Einzelwettbewerben konnte sich W-75-Geherin Gisela Theunissen vom TB Gaggenau freuen. Im ersten Wettbewerb über 3 000 Meter Bahngehen machten sich sieben Athletinnen auf die 15 Hallenrunden. Theunissen musste nach 22:53,22 Minuten nur der Finnin Kivisto den Vortritt lassen und sicherte sich ihre erste Silbermedaille. Im zehn Kilometer Straßengehen waren sogar neun W-75-Geherin am Start; morgens um 9 Uhr bei kühlem Wind und sechs Grad eine Herausforderung für die Athletinnen. Theunissen kämpfe mit der Australierin Purcell und der Lettin Grinberte um die Medaillen. Die Australierin konnte sich am Ende etwas absetzen und gewann den Titel. Die Murgtälerin hielt aber die Lettin auf Distanz und sicherte sich in 78:00 Minuten ihre zweite Vizemeisterschaft.

Die Goldmedaille gab es dann für die deutsche W-75-Mannschaft mit Gisela Theunissen, Ursula Herrendörfer (Polizei SV Berlin) und Helga Dräger (LG Esslingen), die gemeinsam auf 4:03:34 Stunden kamen.

Zwei Titel eingeplant hatte Roland Heiler von der LAG Obere Murg bei den Männern M 80. Der Doppeleuropameister und deutsche Rekordhalter begann beim Kugelstoßen furios und dominierte die Konkurrenz nach Belieben. Auf beachtliche 13,61 Meter ließ er im zweiten Durchgang die Drei-Kilo-Eisenkugel fliegen und sicherte sich damit souverän, mit fast eineinhalb Meter Vorsprung, den Titel. Beim Diskuswerfen kam Heiler nicht in den Wettkampf, führte aber mit 36,09 Meter bis zum letzten Durchgang. Dann zog der Schwede Edlund mit 37,44 Meter an ihm vorbei. Der 40-Meter-Werfer von der LAG konnte nicht mehr kontern, sein letzter Versuch war ungültig und es blieb bei Silber.

Als Vierte in 19:36,93 Minuten verpasste Marianne Gerhard (TB Gaggenau) im 3 000 Meter Bahngehen der Seniorinnen W 65 das Podium nur knapp. Über zehn Kilometer landete sie in 66:55 Minuten auf Rang sechs. Joachim Weber vom Rastatter TV qualifizierte sich in der Klasse M 60 über 200 Meter in 28,85 Sekunden für die Zwischenläufe, wo er aber nicht mehr an diese Zeit herankam und in 29,28 ausschied. Am Ende bedeutete das Platz 13. Über 400 Meter wurde Weber in 63,54 Sekunden Elfter, über 800 Meter lief er in 2:30,73 Minuten auf Platz 17. Alfons Schwarz (TV Bühlertal) erreichte im zehn Kilometer Straßengehen bei den Senioren M 60 in 63:11 Minuten Platz zwölf. Björn Maier (SR Yburg Steinbach; M 45) musste nach dem Hürdensprint im Fünfkampf verletzungsbedingt den Wettkampf beenden und konnte dann auch nicht mehr im Einzelrennen über 60 Meter Hürden antreten. (rawo)