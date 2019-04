Ein spannender Wett kampftag Glücklich und siegreich kehrten die Bühler Wettkämpfer der Taekwondoschule Olymp von der internationalen baden-württembergischen Meisterschaft, in Offenburg nach Hause zurück. Über 250 Wettkämpfer waren im Leichtkontakt Taekwondo Wettkampf angetreten, um die Landesmeistertitel auszukämpfen.



Bei ihrem teilweise ersten Turnier war die Anspannung bei den jungen Sportler deutlich zu fühlen. Die Trainer Stefan Huber und Jenny Dahlström zeigten sich sehr zufrieden mit den Leistungen ihrer Schützlinge. Dreimal Platz eins, einmal Platz zwei und einmal Platz drei sicherten sich die sechs Kämpfer. Charalampos Papas machte den Anfang in der Klasse "Minis LK 2 bis 27 Kilo". Er kämpfte sein erstes Turnier, weshalb seine Nervosität hoch war. Doch davon ließ er sich nicht verunsichern und zeigte, was er im Training gelernt hatte. Mit zwei Siegen zog er ins Finale ein. Dort traf er auf einen starken Remchinger Konkurrenten. Charalampos musste sich am Ende geschlagen geben und landete auf Platz zwei. Sein Bruder Dimitrios war als nächstes an der Reihe. Er hatte eine voll besetzte Klasse bis bis 33 Kilo Schüler LK 2 erwischt und zog in den Vorkämpfen zuerst ins Halbfinale ein. Hier zeigte er mit einem technischen K.O. sein Können. Im Finale agierte er taktisch und technisch klug und holte sich nach einem spannenden Kampf den Titel. Luca Huber stand in der Klasse Schüler über 55 Kilo LK 2 im Anschluss auf der Kampffläche . Er zog souverän ins Halbfinale ein. Hier hatte er es mit einem größeren Gegner zu tun. Nach einem nicht erlaubten Tiefschlag musste sich Luca am Ende mit 5:7 geschlagen geben und belegte mit guter Leistung den dritten Platz. Bei den Erwachsenen kämpften schließlich die beiden Trainer Stefan Huber und Jenny Dahlström. Zuerst zeigte Dahlström ihr Können. In der Damenklasse LK 1 über 65 Kilo sicherte sie sich den Finaleinzug. Mit schnellen, starken Kicks holte sie sich einen komfortablen Vorsprung heraus und beendete mit schnellen Fäusten und einem technischen K.O. das Finale vorzeitig. Auch Huber zeigte sein Können und zog in seiner Klasse (Herren über 83 Kilo) ins Finale ein. Seine gute Distanzkontrolle und die schnellen Fäuste ließen ihn schnell in Führung gehen. Mit einem, für den Gegner unerwarteten, schnellen Kick zum Kopf beendete auch er sein Finale vorzeitig durch technischen K.O. Ein spannender Wett kampftag ging erfolgreich zu Ende. Alle zeigten gute Leistungen und Potenzial für weitere Titel, freuten sich die Trainer. (red)

