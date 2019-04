Neue Saison,

Traditionell waren die Bühlertäler Sportler vom RSV Falkenfels wieder mit von der Partie. Nach fast sechsmonatiger Rennabstinenz waren alle heiß, sich wieder ins Renngetümmel zu stürzen. Ein hervorragend abgestimmtes Fitnessprogramm über den Winter sowie mehrere Bahntrainings auf der olympiatauglichen Super-Cross-Strecke in Stuttgart ließen die Bühlertäler im Renngeschehen eine gute Figur abgeben. Vor allem das erste Hindernis war für viele eine besondere Herausforderung.

In der Beginnersklasse der neun- und zehnjährigen kämpfte sich Lukas Rabe bis ins Finale vor. Dort musste er mit einer ungünstigen Startposition vorliebnehmen nehmen. Durch einen fulminanten Start verließ er das Startgate als einer der drei Ersten und bog als Dritter in die erste Kurve ein. Hier machte ihm jedoch sein Verfolger den Podestplatz streitig. Trotz erbittertem Kampf über den Rest des Rennens hinweg überquerte er die Ziellinie als enttäuschter Vierter. Christoph Stahl, ab diesem Jahr in der Beginnersklasse der elf- und zwölfjährigen am Start, hatte mit seinen Gegnern harte Nüsse zu knacken. Davon ließ er sich jedoch nicht beeindrucken und machte mit seinen Vorlaufergebnissen den Einzug ins Finale klar. Dort fuhr er einen siebten Rang ein.

In der Altersklasse 15+ fuhr Beginner Keneth Schenkel nach eineinhalbjähriger Rennpause tolle Vorläufe. Er steigerte sich Lauf um Lauf und fuhr am Ende als Zweiter durch das Ziel.

Bei den Lizenzmädels sind Mia Fährmann und Klara Bahrmann in diesem Jahr gemeinsam unterwegs. In der Klasse elf und zwölf Jahre weiblich kämpfen sie um die Plätze. Mit technisch sauberen Läufen mischten sie ordentlich im Renngeschehen mit. Bahrmann fuhr einen fünften und Fährmann einen sechsten Rang ein. Elisa Fährmann tat es ihrer Schwester gleich und erkämpfte sich bei den Lizenzerinnen 13 und 14 Jahre ebenfalls den sechsten Platz. In der Lizenzklasse der 13- und 14-jährigen Jungs mischte Jonas Doninger kräftig mit. Als Fahrer des jüngeren Jahrganges hatte er seinen Mitstreitern leider nicht genug entgegenzusetzen. Laura Peter knüpfte an ihre Performance vom Vorjahr an und lieferte sich mit ihren Kontrahentinnen bei den Ladies 15+ erbitterte Kämpfe um die Spitze. Am Ende sprang für sie ein dritter Platz heraus.

Auch BMX-Urgestein Gerhard Weck stand wie gewohnt in der Cruiserklasse der Senioren 50+ am Start und wurde Siebter. (red)