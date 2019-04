Wichtiger Heimerfolg

Einen ganz wichtigen Heimerfolg konnten die Landesliga-Turner des Turnerbundes Gaggenau gegen den TSV Grötzingen II erzielen. Das Minimalziel, der Klassenerhalt, ist nach dem Sieg vergangene Woche gegen den Rastatter TV bereits erreicht. Durch den Sieg gegen die Bundesliga-Reserve aus Grötzingen festigten sich die Benzstädter den zweiten Tabellenplatz.

Gleich zu Beginn des Wettkampfes zeigten die Gaggenau Kunstturner, dass sie voll konzentriert an die Sache gingen. Denkbar knapp, aber verdient gewannen sie das erste Gerät mit 44,80 zu 44,65 Punkte. Kai Heberle war mit 11,75 Punkte stärkster TBG-Turner.

Dass die Gastgeber am Pauschenpferd die vergangenen Wochen ihre Schwierigkeiten hatten, war kein Geheimnis. Michael Häfele gab sein Comeback und trug durch seine Kür dazu bei, dass auch das Zittergerät knapp an die Gaggenauer ging. Die Zuschauer in der Hans-Thoma-Halle sahen sehr starke Kürübungen an den Ringen. Allen voran Louis Binz erturnte mit 11,60 Punkten die Tageshöchstwertung. Mit 42,75 zu 41,60 Punkten holte der TBG den dritten Geräteerfolg, konnte sich aber in der Gesamtwertung noch nicht absetzen. Mit gerade einmal zwei Punkte Vorsprung ging es in die Pause.

Der TSV Grötzingen wurde seiner Favoritenrolle am Sprung gerecht und holte mit 43,85 zu 42,65 Punkte den ersten Geräteerfolg. Der Vorsprung vor dem Barren schrumpfte auf nur 0,85 Punkte zusammen. Entscheidend waren die gezeigten Übungen am vorletzten Gerät. Die Gäste schwächelten und hatten einige Stürze und Zwischenschwünge in der Kür. Das konnte der TBG ausnutzen und gewann mit 41,50 zu 36,70 Punkte.

Am Königsgerät, dem Reck, machten die Gaggenauer alles klar und ließen keinen Zweifel daran, dass diese Saison die erfolgreichste in der Vereinsgeschichte werden kann. Nikolas Weber war mit 10,90 Punkten tagesbester Turner am letzten Gerät. Durch den 41,55 zu 40,05 Punkte-Erfolg fiel das Endergebnis recht deutlich zugunsten des TBG aus. Mit 252,25 zu 245,10 Punkten und 10:2 Gerätepunkte war das Tagesziel erreicht.

Am Samstag müssen die Gaggenauer zum letzten Vorrundenwettkampf nach Söllingen und können einen wichtigen Schritt Richtung Vizemeisterschaft machen. (red)