Wolochins (wohl) letztes Heimspiel

"Wir haben in Friedrichshafen zwei Sätze lang sehr gut dagegen gehalten. Zu Hause, vor den eigenen Fans, wollen wir das noch ein bisschen besser machen. Ich hoffe nur, die Mannschaft erkennt ihre Chance und nutzt sie", sagt der scheidende Coach.

Trotz der ansprechenden Leistung am Bodensee war Wolochin nur bedingt zufrieden. "Wir waren sehr gut vorbereitet und wir wissen alles über diesen Gegner, doch in einigen Situationen fehlte die Professionalität, um die Vorgaben auch richtig umzusetzen", blickt er zurück. Kleinigkeiten waren es zwar nur, doch solche Kleinigkeiten sind es letztlich, die in den Spielen gegen Spitzenmannschaften den Ausschlag geben. Vor allem in Situationen, in denen nicht über Zuspieler Mario Schmidgall aufgebaut werden konnte, wurden nicht immer die besten Entscheidungen getroffen. Vermeintliche Sicherheitspässe auf die Außenpositionen erwiesen sich als Bumerang, denn sie brachten den Friedrichshafener Block in die komfortable Lage, sich optimal auf die Bühler Angriffe einzustellen. Am Netz gab es für die Bühler Angreifer dann oft kein Durchkommen mehr - oder die Bälle wurden übermotiviert ins Aus geschlagen. Hinzu kamen die Störmanöver vom Seitenrand, wo der zum Saisonende sich verabschiedende VfB-Trainer Vital Heynen sich heftig über diverse Schiedsrichterentscheidungen ärgerte. Wie später übrigens auch Wolochin und Lima - letzterer sah sogar die Rote Karte, die im Volleyball allerdings keinen Platzverweis nach sich zieht, sondern lediglich dem Gegner einen zusätzlichen Punkt beschert.

Größtes Manko der Bisons sind aber noch immer die vergleichsweise harmlosen Aufschläge. Zu selten gelingt es, die gegnerische Annahme so unter Druck zu setzen, dass das Aufbauspiel gestört wird. Nur dann aber hat auch der eigene Block eine Chance, effektiv die gegnerischen Angriffe zu unterbinden. Doch auf Bühler Seite war es allein Akhrorjon Sobirov, dem direkte Aufschlagpunkte gelangen, ansonsten stifteten nur noch Schmidgall und Jake Arnitz Verwirrung beim Gegner. Insgesamt kam aber zu wenig Druck - und auch der vermeintliche Schwachpunkt in Friedrichshafens Annahmeriegel, Michal Petras, wurde viel zu selten getroffen.

Ganz anders die Häfler, die zunächst Corbin Balster (19 Annahmen) und später Felix Orthmann (31 Annahmen) konsequent mit Aufschlägen eindeckten und so lange bearbeiteten, bis diese einbrachen. Libero Tim Stöhr musste als "Abwehrchef" hingegen gerade mal neun Bälle annehmen. Auch dies erklärt die großen Unterschiede im Spielaufbau. Friedrichshafen löste die entscheidenden Situationen deutlich abgeklärter.

Bühl wird sich also nochmals steigern müssen, soll die Saison nicht schon nach zwei Playoffspielen zu Ende gehen. Sollte Bühl gewinnen, kommt es bereits am Samstag zum dritten und dann entscheidenden Spiel. Austragungsort wäre dann erneut die ZF-Arena in Friedrichshafen.