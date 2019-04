40-Punkte-Marke im Blick

Karlsruhe

Nicht nur in der Abwehr stark Karlsruhe (red) - Bärenstarke Abwehr, eher schwächelnder Sturm - dieses Image haftet dem Karlsruher SC an. Der Realität entspricht das nicht. Sowohl Angriff (Foto: GES) als auch Abwehr sind die drittbesten der 3. Liga. An diesem Mittwoch will der KSC dies gegen Aalen unter Beweis stellen .

Furtwangen

TTF: Tor weit aufstoßen Furtwangen (red) - Mit einem Sieg gegen das Kellerkind TTG Furtwangen/Schönenbach wollen die TTF Rastatt in der Tischtennis-Verbandsliga das Tor zur Badenliga aufstoßen. Ein "Vier-Punkte-Match" bestreitet die Spvgg Ottenau II am Sonntag beim TTC GW Konstanz (Foto: av).

Ötigheim

FVÖ spielt sorgenfreie Runde Ötigheim (rap) - Aufsteiger FV Ötigheim befindet sich in der Fußball-Bezirksliga weit weg von den Abstiegsrängen. Als Tabellenfünfter mit 29 Punkten ist der FVÖ mittendrin in der Verfolgergruppe des Spitzentrios - mehr verhinderte eine Schwächephase im vergangenen Herbst (Foto: fuv).

Lotte

KSC: Nullnummer ohne Folgen Lotte (red) - Der Karlsruher SC hat es verpasst, in der dritten Liga wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren. Die Badener kamen bei den Sportfreunden Lotte lediglich zu einem 0:0, bleiben aber auf dem zweiten Rang, da die Verfolger Halle und Wehen Wiesbaden verloren (Foto: GES).