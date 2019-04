Der Aufsteiger soll büßen

Bühl

TV Bühl will sich verbessern Bühl (red) - Mit einem Heimsieg gegen den Tabellenvorletzten TTSV Mönchweiler möchte sich der TV Bühl am letzten Spieltag in der Frauen-Tischtennis-Verbandsliga auf den sechsten Tabellenplatz verbessern. Derweil verabschieden sich die TTF Rastatt eine Klasse nach oben (Foto: toto).

Torun

Drei Medaillen für Theunissen Torun (red) - Über 4 300 Leichtathletik-Senioren aus 88 Nationen trafen sich bei den Hallen-Weltmeisterschaften mit Winterwurf, Crosslauf und Straßengehen im polnischen Torun. Darunter waren auch sieben Sportler aus dem Kreis, die fünf Medaillen mit nach Hause brachten (Foto: rawo).

Rastatt

Gegner tritt nicht an Rastatt (red) - Die TTF Rastatt haben ihren Vorsprung in der Tischtennis- Verbandsliga der Männer auf elf Punkte vergrößert. Das Meisterteam aus der Barockstadt kam am Wochenende zu einem kampflosen 9:0-Heimsieg über den bisherigen Rangzweiten DJK Oberschopfheim (Foto: fuv).

Toluca

Wenn die Luft dünn wird Toluca (red) - Deutschlands beste Geher bereiten sich aktuell in Toluca in Mexiko auf die WM-Saison vor. Hoch hinaus geht es dabei für die DLV-Geher Nils Brembach, Christopher Linke und Hagen Pohle (alle SC Potsdam) sowie für die Badener Carl Dohmann und Nathaniel Seiler (Foto: Pohle).