Nicht mehr Gejagter, sondern Jäger

Es waren zuletzt ja zwei Gesichter, die der Karlsruher SC gezeigt hat - und das jeweils in einem Spiel. Dabei war das Strickmuster beim 1:1 vor 14 Tagen gegen Hansa Rostock jenem von vor einer Woche bei der 0:2-Niederlage beim SV Wehen Wiesbaden durchaus ähnlich: Einer sehr guten oder doch zumindest mehr als passablen ersten Halbzeit folgte ein deutlich schwächerer zweiter Durchgang, verbunden mit einem klaren Bruch im Spiel der Blau-Weißen - und einem Gegentor, das die Partie in andere Bahnen lenkte. Gegen Rostock war es der Ausgleichstreffer nach einer guten Stunde Spielzeit, in Wehen die Führung der Gastgeber nur drei Minuten nach Wiederanpfiff. So wurden aus vier Punkten, die man in der ersten Halbzeit dieser beiden Spiele beisammen hatte, am Ende lediglich einer - und damit zu wenig für eine Mannschaft im Kampf um den Aufstieg.

Befragt man Anton Fink, wie sich die Dinge derart wiederholen können, muss er über der Antwort nicht lange grübeln. Ein einheitliches Schema freilich kann und/oder will der Stürmer der Karlsruher nicht erkennen - ähnliches Strickmuster hin oder her. In Wehen sei es schlichtweg der frühe Zeitpunkt des Gegentreffers gleich nach der Pause gewesen, der dem Geschehen eine andere Wendung gegeben habe. "Das hat unserem Spiel nicht gut getan. Nach dem Tor war klar, dass es ein anderes Spiel wird", stellt Fink fest. Gegen Rostock wiederum sei es eine Systemumstellung des Gegners gewesen, in deren Folge sich er und seine Kameraden "etwas zu sehr hintenrein" hätten drängen lassen. "So kommen dann solche Spiele zustande, auch in dem Gedanke, dass man etwas verlieren kann", sagt Fink.

Schwartz fordert mehr Effektivität vor dem Tor



Ganz automatisch passiere dies. "Das spielt sich im Kopf ab", sagt Fink. Und obwohl irgendwo dort auch verankert sei, "dass wir immer in der Lage sind, ein Spiel zu drehen", ist just dies zuletzt nicht (mehr) eingetreten. Die Ausgangslage für die letzen sieben Spiele hat das nicht leichter gemacht, nicht zuletzt für die psychologische Komponente dürfte das gelten. Andererseits könnte just dies auch befreiend wirken - nach dem Motto: Als Dritter hat der KSC aktuell ja nicht mehr so viel zu verlieren, zumindest nicht Platz zwei, also die direkte Aufstiegsberechtigung. Oder mal so gesagt: Die Badener sind nicht mehr Gejagte, sondern wieder Jäger, zum ersten Mal heute Nachmittag (14 Uhr) im Spiel gegen die Spvgg Unterhaching.

Was gegen die Bayern vonnöten sein wird, um endlich mal wieder zu einem Dreier zu kommen, dessen ist sich Fink bewusst: "Wir müssen nicht nur wie in Wehen 45 Minuten gut spielen, sondern die kompletten 90", gibt er vor. Nicht schlecht wäre es zudem, könnte der KSC dies auch noch in Tore ummünzen. Auch daran hat es, selbst in den beiden guten Halbzeiten, zuletzt gehapert. Nicht verwunderlich also, dass Trainer Alois Schwartz diesbezüglich deutlichen Steigerungsbedarf sieht. "Wir müssen vor dem Tor wieder effektiver, entschlossener und kaltschnäuziger werden", sagte er. Auch Anton Fink ist dabei gefordert.