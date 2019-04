Warm-up für das Gipfeltreffen Noch maximal vier Runden muss die Reserve des TuS Helmlingen (31:5) in der Handball-Bezirksklasse drehen, ehe der Aufstieg in die Landesliga finalisiert werden kann. Es könnte aber auch schneller gehen: Während davon auszugehen ist, dass der TuS morgen bei Kellerkind Sinzheim III die nächsten Punkte einfährt, steht Verfolger Freudenstadt/Baiersbronn (30:6) bei der HSG Murg vor einer wesentlich höheren Hürde. Und auch die SG Steinbach/Kappelwindeck II (28:8) droht Federn zu lassen. Für Helmlingen, das nach einem 0:4-Fehlstart in die Saison auf eine stolze Serie von seither 31:1 Zählern ver weisen kann, ist die Partie in Sinzheim (7:29) dagegen nicht viel mehr als ein Warm-up für das Gipfeltreffen eine Woche später gegen Freudenstadt. Im Falle eines Heimsiegs würden die Hanauerländer dann den Tabellenzweiten - vorausgesetzt die SG hält sich heute Abend in Forbach schadlos - auf drei Zähler distanzieren, was zwei Spieltage vor Schluss einer Vorentscheidung im Kampf um Platz eins gleich käme. So heißt es beim TuS aktuell: Sinzheim vor Augen, Freudenstadt im Kopf. Auch im Schwarzwald wird gerechnet: Für das Gastspiel bei der HSG Murg (19:17) hat sich die SG Freudenstadt/Baiersbronn einen doppelten Punktgewinn fest vorgenommen, um im Aufstiegsrennen weiterhin alle Trümpfe in der Hand zu halten. Denn mit einem anschließenden Erfolg in Helmlingen wäre wiederum für die Mannschaft von Krzysztof Lisiecki die Bahn frei zur Meisterschaft. "Die HSG ist ein brandgefährlicher Gegner. Die Heimstärke ist seit Jahren ihr großer Trumpf", weiß der Coach um die Schwere der heutigen Aufgabe. Es bedürfe eines konzentrierten und couragierten Auftritts seiner Truppe. Zudem erwartet Lisiecki eine hitzige Atmosphäre in der beengten Schulsporthalle. Für die Hausherren geht es nur noch darum, die Saison einigermaßen positiv zu Ende zu bringen. Und dafür kommt ein Derby gegen einen Meisterschaftskandidaten gerade recht. Trainer Magnus Unger setzt jedenfalls darauf, dass die Schwächephase seines Teams just zum Lokalduell ein Ende findet. "In den letzten Aufeinandertreffen hat uns die SG immer wieder Kopfzerbrechen bereitet", erklärt Unger, "dennoch sollen zu Hause keine Punkte verschenkt werden." Jeglicher Ausgang ist auch möglich im Duell zwischen dem Rangvierten Muggensturm/Kuppenheim II (28:10) und der SG Steinbach/Kappelwindeck II. Auch wenn es für MuKu wohl nicht mehr für einen der ersten beiden Plätze reichen wird, fordert Trainer Patrik Bukovic: "Ärmel hochkrempeln und noch mal richtig Gas geben, um den dritten Platz zu erobern." Zuletzt nicht gerade geglänzt haben die Panthers Gaggenau (26:12). Im Gegensatz zum TuS Memprechtshofen (18:18), der Sieg um Sieg eingefahren hat und sich dabei auch gegen gutklassige Gegner behaupten konnte. "Mit dieser Erfolgsserie im Rücken wird der TuS ein harter Brocken für uns", schätzt Panthers-Dompteur Christian Kohlbecker, der von seinen Schützlingen einfordert, "dass die Einstellung stimmt und der notwendige Einsatz auch spürbar ist". Außerdem empfängt die TS Ottersweier II (13:25) morgen die sich im Abstiegskampf befindende Reserve der HSG Hardt (7:29). (mabu)

