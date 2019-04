Das Abenteuer beginnt

Friedrichshafen

Bisons verlieren erstes Spiel Friedrichshafen (red) - Gut mitgehalten, aber am Ende letztlich chancenlos: Die Volleyball Bisons Bühl haben das erste Spiel des Playoff-Viertelfinales gegen den Titelfavoriten Friedrichshafen mit 0:3 verloren. In den ersten beiden Sätze wussten die jedoch Bisons zu überzeugen (Foto: toto).

Soldeu

Rebensburg Zweite in der Abfahrt Soldeu (dpa) - Viktoria Rebensburg (Foto: dpa) wurde beim Weltcup-Finale in Andorra Zweite in der Abfahrt. Den ersten Sieg ihrer Karriere in der alpinen Königsdisziplin verpasste die 29-Jährige um nur drei Hundertstelsekunden, die sie langsamer war als Mirjam Puchner aus Österreich.

Rheinau

Den Heimvorteil nutzen Rheinau (red) - Die Winterpause ist vorbei, König Fußball nimmt wieder Fahrt auf. Als erstes sind die Kicker in der Fußball-Oberliga wieder am Ball - und der Aufsteiger SV Linx ist gleich gefordert. Die Reiß-Elf empfängt am Samstag (15 Uhr) den Titelaspiranten SSV Reutlingen (Foto: toto).