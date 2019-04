"Fast wie eine Familie"

Interview



BT: Herr Wolochin, was bleibt sportlich in Erinnerung? Was waren Ihre schönsten Momente?

Ruben Wolochin: Als wir 2012 erstmals im Playoff-Halbfinale standen und in der großen Max-Schmeling-Halle vor über 5 000 Zuschauern die Bronzemedaille überreicht bekamen, das war schon ein ganz besonderer Moment. Eine Riesenerfahrung war natürlich auch der Europapokal. Für uns war das Anfangs wie ein Witz, doch dann schafften wir es nach tollen Spielen unter die Top Vier zu kommen. Unglaublich. Und natürlich die beiden Pokalfinale.

BT: Und die schlimmsten Niederlagen?

Wolochin: 2012 sind wir gegen Rottenburg nach schlechtem Spiel im Pokal ausgeschieden. Außerdem gab es da noch im Dezember 2016 die Niederlage in Solingen. Das Spiel war total schlecht und ärgerlich für mich.

BT: An welche Spieler denken Sie gerne zurück?

Wolochin: Es waren so viele in diesen acht Jahren und fast alle haben immer alles gegeben. Spontan fallen mir Masahiro Yanagida, Adam White und Axel Jacobsen ein, oder auch David Sossenheimer, der eine unglaubliche Entwicklung gemacht hat. Nicht zuletzt war aber David Molnar ein ganz besonderer, ganz wichtiger Spieler für mich und die Mannschaft.

BT: In der abgelaufenen Spielzeit gab es erstmals keinen Sieg gegen eine der großen Mannschaften. Was hat sich geändert im Bühler Volleyball?

Wolochin: Diese Saison hatten wir Pech mit Verletzungen. Immer hat jemand gefehlt und es war schwer, im Training Dinge zu entwickeln. Trotzdem wurden keine Spieler nachverpflichtet, denn der Verein geht jetzt einen anderen Weg. Man setzt verstärkt auf junge Spieler, ich habe das akzeptiert und immer versucht, das Beste aus der Situation zu machen.

BT: Ist es schwerer geworden, gute Spieler nach Bühl zu holen?

Wolochin: Eindeutig ja. Der deutsche Markt hat sich weiterentwickelt, ist professioneller als noch vor fünf Jahren. Zudem haben die Spieler inzwischen Agenten, die sich in ganz Europa umschauen. Auch das macht die Spieler teurer. Spieler wie Masa oder Bruno Lima in diesem Jahr waren Glücksfälle, bei denen die persönlichen Beziehungen den Ausschlag gaben.

BT: Wie geht es mit Ihnen jetzt weiter?

Wolochin: Wir werden bis Schuljahresende in Bühl bleiben, danach muss man sehen. Wahrscheinlich ist es der beste Weg, mit der Familie zurück nach Argentinien zu gehen, wo wir viele Freunde haben. Erste Gespräche gibt es bereits. Sollte ich irgendwann nochmals in Europa arbeiten, dann komme ich möglicherweise allein hierher zurück und lasse die Familie zu Hause.

BT: Und die Freundschaften in Bühl?

Wolochin: Unsere Fans waren fantastisch. Gemeinsam ist es uns gelungen, aus Bühl eine Volleyball-Stadt zu machen. Ich denke auch oft an Jorgo Vlachojannis, Dierk Mohr, Oliver Stolle oder Sigi Hallasch, die das in Bühl möglich gemacht haben. Und natürlich auch an Dieter Habich. Bei denen muss ich mich bedanken, sie haben mir immer vertraut. Auch die Sponsoren waren wichtig, vor allem die vielen kleinen Sponsoren. Wir waren fast wie eine Familie. Nicht zuletzt muss man die Verantwortlichen in der neuen GmbH loben. Dass sie es geschafft haben, Volleyball in Bühl zu erhalten, das ist die wirklich große Sache. Ich hoffe natürlich, dass es hier weiter geht und auch noch besser wird. Vielleicht gibt es dann ja irgendwann auch ein Wiedersehen.