Zurück auf Platz zwei

Speziell in der ersten Halbzeit dieser Partie am Samstag gegen den Karlsruher SC war der 19-Jährige der beste Mann seiner Mannschaft. Dann allerdings, sechs Minuten nach der Pause, unterlief dem Blondschopf ein ebenso blöder wie folgenschwerer Fehler: Beim Versuch, einen Angriff der Karlsruher zu unterbinden, war Mantl weit und über die Strafraumgrenze hinaus aus seinem Kasten geeilt. Statt den Ball aus der Gefahrenzone zu befördern, köpfte er ihn vor die Füße von Anton Fink. Der Karlsruher Stürmer schaltete schnell und mit Übersicht - und hob den Ball aus 30 Metern ins verlassene Gästetor. Es war der erste von am Ende insgesamt vier Treffern der Karlsruher, was Gästetrainer Claus Schromm später als Beleg dafür wertete, wie "pervers der Sport sein kann".

Das war keineswegs nur auf Mantls Patzer gemünzt, sondern auf die gesamte Divergenz, die zwischen Aufwand und Ertrag bei den seinen herrschte. Den auf dem Platz gezeigten Leistungen wurde das 0:4 jedenfalls nicht gerecht, weshalb Schromm seinem stark ersatzgeschwächten Team für dessen Auftritt "allerhöchsten Respekt" zollte, 0:4-Niederlage hin oder her.

Dabei war es so, dass der KSC, der mit Christoph Kobald anstelle des gelbgesperrten Daniel Gordon in der Innenverteidigung sowie Burak Camoglu auf der rechten Flanke - für ihn rückte Manuel Stiefler ins zentrale Mittelfeld - agierte, die Gäste in der Anfangsphase durchaus dominierte. Mehr als sieben Eckbälle und ein paar mittelklassige Chancen sprangen zunächst freilich nicht heraus. Zumal die ärgste Dominanz- und Drangphase nach guten 20 Minuten und einem gefährlichen Konter der Gäste über Thomas Hagn und Finn Porath zunächst einmal vorüber war. Die Badener zogen sich, wie schon des Öfteren in dieser Saison, aus unerklärlichen Gründen etwas zurück, standen also tiefer - und gestatteten den spielerisch keineswegs deutlich unterlegenen Unterhachingern, nun ihrerseits zumindest Nadelstiche setzen zu können. Sascha Bigalke tat das zweimal (29. und 33.) derart brandgefährlich, dass sowohl KSC-Trainer Alois Schwartz als auch Damian Roßbach offen von Glück sprachen, das man gehabt habe, um mit einem 0:0 in die Pause zu kommen.

Mantls Malheur samt Finks Heber bald nach Wiederanpfiff bezeichnete der KSC-Außenverteidiger später dann als "Dosenöffner". So rundum verdient war die Führung der Gastgeber freilich nicht. Zu viel Stückwerk war bis zu diesem Zeitpunkt einmal mehr in ihrem Spiel - und sollte es auch danach zunächst noch bleiben. Zumal sich die zuletzt arg gebeutelten Gäste noch nicht geschlagen geben wollten, sondern weiter tapfer Paroli boten. Dass dies nicht mit einem auch zu diesem Zeitpunkt immer noch verdienten Treffer belohnt wurde - es wäre der erste nach sechs torlosen Spielen gewesen - war nicht zuletzt KSC-Keeper Benjamin Uphoff zu verdanken, der nach knapp einer Stunde gleich zwei Mal so ziemlich alles riskieren musste, um zunächst gegen Stefan Schimmer und dann auch noch gegen Bigalke zu klären.

"Wir können in Führung gegen. Wir können den Ausgleich machen", fasste Spvgg-Coach Schromm später den Spielverlauf bis hierhin zusammen. Da Sport aber - siehe oben - nunmal pervers sein kann, kam es anders. Statt des Ausgleichs baute Roßbach zehn Minuten später die Karlsruher Führung aus; Marvin Pourié hatte eine Flanke von Marvin Wanitzek auf den Verteidiger abgelegt.

Erst jetzt zeigten die Hachinger wirklich Wirkung, physisch wie psychisch bauten sie spürbar ab. Zumal das Verletzungspech ihnen treu blieb: In Minute 81 musste der kurz zuvor erst eingewechselte Alexander Kaltner schon wieder ausgewechselt werden und Haching die Partie zu zehnt beenden.

Immerhin: Der KSC nutzte die Schwäche des Gegners diesmal, anders als sonst, um nachzulegen. Erst erzielte Marvin Pourié das 3:0 (74.), elf Minuten später auch noch das 4:0. Dass der Sieg damit um mindestens zwei Tore zu hoch ausgefallen war, störte am Ende niemanden, zumindest nicht im Karlsruher Lager. Zumal ganz zum Schluss ja durchaus das Torverhältnis den Ausschlag im Kampf um den direkten Aufstieg geben könnte. Nicht nur diesbezüglich hat der KSC die Nase seit Samstag wieder vor dem SV Wehen Wiesbaden, der zeitgleich etwas überraschend mit 1:2 in Zwickau verlor. Auch was die Punkte anbelangt, besiedelt der KSC nun mit drei Zählern Vorsprung wieder Rang zwei.

Nicht nur dies bejubelten die Fans ausgelassen, auch den Abschied von ihrem angestammten Platz auf der Gegengeraden galt es zu feiern. Da ein Teil dies mit Bengalos tat, dürfte dem KSC demnächst eine Rechnung vom DFB ins Haus flattern.

KSC: Uphoff - Thiede, Kobald, Pisot, Roßbach - Camoglu, Stiefler, Wanitzek (85. Choi), Lorenz (85. Sararer) - A. Fink (78. Saliou Sané), Pourié.

Spvgg Unterhaching: Mantl - M. Bauer (78. Kaltner), Schwabl, Dombrowka, Hagn - J.-P. Müller (67. Widemann), Hong (69. Ehlich), Kiomourtzoglou, Porath - Schimmer, Bigalke.

Schiedsrichter: Thorben Siewer (Drolshagen) - Zuschauer: 11 054 - Tore: 1:0 A. Fink (51.), 2:0 Roßbach (69.), 3:0 Pourié (73.), 4:0 Pourié (85.) - Gelbe Karten: Thiede (4), Wanitzek (9) / Porath (6).