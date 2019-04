"Das war nix!": Von Wolfram Braxmaier



Nach dem früh feststehenden Abstieg aus der dritten Handball-Bundesliga hatte sich der TVS Baden-Baden für den Rest der Saison noch zwei Ziele gesetzt: einen zweiten Erfolg sowie sich mit einem guten Gefühl in Richtung Oberliga verabschieden. Beides scheint nach der auch in dieser Höhe verdienten 21:31 (13:15)-Heimschlappe gegen einen eminent starken TuS Fürstenfeldbruck aber nur schwer möglich zu sein. Nach dem früh feststehenden Abstieg aus der dritten Handball-Bundesliga hatte sich der TVS Baden-Baden für den Rest der Saison noch zwei Ziele gesetzt: einen zweiten Erfolg sowie sich mit einem guten Gefühl in Richtung Oberliga verabschieden. Beides scheint nach der auch in dieser Höhe verdienten 21:31 (13:15)-Heimschlappe gegen einen eminent starken TuS Fürstenfeldbruck aber nur schwer möglich zu sein. "Das war nix! Leider", sagte Interimstrainer Marius Merkel kurz und knapp nach der Pleite. Er hatte große Hoffnungen in die Partie gegen den bayerischen Vertreter gesetzt, denn "wir hatten eine sehr gute Trainingswoche". Doch manchmal trügt der Schein, die Wahrheit liegt eben auf der Platte. "Wir haben heute wenig Spielfreude gezeigt und es nicht geschafft, Tempo zu machen. Auch im Angriff lief wenig, denn wir haben mindestens zehn freie Chancen nicht genutzt. Es fehlte einfach die Gier", stellte Merkel etwas frustriert fest. Die Gäste aus Bayern zeigten dem TVS von Beginn an schonungslos die Schwächen auf, waren bei der Wahl der Mittel nicht gerade zimperlich. Negativ fiel vor allem Trainer Martin Wild auf, der immer wieder versuchte, das Schiedsrichter-Gespann zu beeinflussen. Die Gelbe Karte und eine Zwei-Minuten-Strafe waren die Folge für den Coach, der erst dann etwas ruhiger wurde. Seine Spieler aber nicht: Sie waren überaus fix auf den Beinen, dem TVS im Eins-gegen-Eins überlegen. Zudem hatte der TuS in Michael Luderschmid einen überragenden Keeper (13 Paraden) zwischen den Pfosten. In der Abwehr gingen die Gäste hart zur Sache, was Sebastian Meinzer nach einem Foul an Christian Fritz die Rote Karte (25.) einbrachte. Noch konnte der TVS einigermaßen mithalten, zur Pause beim Stand von 13:15 war die Partie noch offen. Dann aber folgte die schwächste Phase der Hausherren: Die Pässe wurden nicht mehr genau gespielt, die Abwehr stand nicht mehr, obwohl Torwart Dominik Horn insgesamt neun Würfe entschärfte. Zudem wurde leichtfertig mit den freien Chancen umgegangen. Die Folge: Erst in der 37. Minute gelang Daniel Schlager der erste Treffer in Hälfte zwei für die Hausherren zum 14:20. Die Partie war dabei schon entschieden, die Gastgeber schienen nun zu resignieren. Einzig bemerkenswert in der Endphase: Nikolas Jolibois erzielte nach seiner Rückkehr aus den USA sein erstes Saisontor zum 19:28 (52.). Drei Chancen hat der TVS jetzt noch, um den zweiten Saisonsieg einzufahren. Vielleicht gelingt das am 27. April im letzten Heimspiel gegen den VfL Pfullingen. Letztmals wird dann Simon Bornhäußer für die erste Mannschaft am Ball sein. Eine Pause wird Markus Koch einlegen, der zur Rückrunde der Oberliga aber wieder angreifen will. TVS Baden-Baden: Hafner, Horn - J. Henke 2, F. Henke, Wichmann 1, Seiter 3, Bornhäußer 3, Fritz 6/3, Völker 1, Mitzel, Unser, Schlager 1, Koch 1, Jolibois 1, Vollmer 2. TuS Fürstenfeldbruck: M. Luderschmid, Winkler - Leindl 4, Augner 1, Kolodziej 3, Lentner, Meinzer 1, Kerst 1, Stumpf 1, Hartz 9/4, Prause 3, Schwagerus 3, M. Horner 2, J. Luderschmid 1, A. Horner 2. Schiedsrichter: Christian Straszak/Stefen Walter (Schmelz) - Zuschauer: 400 - Rote Karten: Koch (49./3x2) / Meinzer (25.) - Zeitstrafen: 8 / 8.

