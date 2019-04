Bühl mit Durchmarsch in die Bezirksliga

In derverabschiedeten sich die TTF Rastatt mit einem 9:1-Kantersieg über den SV Eichsel als Meister vor dem eigenen Anhang. Eichsel hatte vor der Partie noch Chancen auf den zweiten Tabellenplatz in der Endabrechnung, erlebte in der Barockstadt aber ein ungeahntes Debakel. Nur im ersten Doppel gelang dem Gast ein knapper 11:8, 14:12 und 14:12-Sieg. In den Einzelspielen ließen die TTF nichts mehr anbrennen und zogen Schritt um Schritt ihrem Gegner davon. Auch im zweiten Wochenendspiel bei der Spvgg Ottenau II ging der SV Eichsel mit 1:9 unter. Durch die 8:8-Punkteteilung zwischen den FT V. 1844 Freiburg II gegen die TTSF Hohberg III können sich die Murgtäler in der Tabelle nicht mehr verbessern. Für die Spvgg Ottenau II werden also die Relegationsspiele die Entscheidung über Verbleib oder Abstieg bringen.

Der TV Bühl verpasste durch eine 7:7-Punkteteilung im abschließenden Spiel in der Frauen-Verbandsliga den Sprung auf den sechsten Tabellenplatz. Mit dem sicheren Klassenerhalt wurde das Saisonziel bereits im Vorfeld erreicht.

Der souveräne Aufsteiger TTC Iffezheim büßte in der Landesliga der Männer ausgerechnet am letzten Spieltag mit der ersten Saisonniederlage nach knapp vier Stunden Spielzeit mit 7:9 zu Hause gegen den TTV Muckenschopf seine Meisterchance ein. Muckenschopf steht jetzt als Aufsteiger in die Verbandsliga fest, Iffezheim kann mit einer erfolgreichen Relegationsrunde nachziehen.

Rauental siegt,





Gamshurst verliert



Mit einem 9:4-Erfolg beim TTC Fessenbach sicherte sich der TTC Rauental in der Abschlusstabelle den vierten Rang. Nach einer 2:1-Doppelführung steuerte Rauental mit jeweils zwei Einzelsiegen einem ungefährdeten Auswärtserfolg entgegen. Der lange Zeit um den Titel mitspielende TTV Gamshurst unterlag im letzten Rundenspiel beim Tabellenletzten TTC Altdorf mit 5:9 und beendete die Saison auf dem dritten Tabellenrang.

Im letzten Spiel der Frauen-Landesliga feierte der TTC Friesenheim beim 8:6-Auwärtserfolg bei der DJK Oberschopfheim seinen zweiten Saisonsieg. Dies führte in der Tabelle aber zu keinen Veränderungen. Friesenheim bleibt mit einem Punkt Rückstand auf die TTF Rastatt II am Tabellenende, die DJK Oberschopfheim bleibt mit 8:8 Punkten Tabellendritter.

Die letzte Entscheidung in der Männer-Bezirksliga ist gefallen. Der TTV Bühlertal konnte sich mit einem 9:3-Heimsieg gegen die Spvgg Ottenau III den Klassenverbleib sichern, der Rastatter TTC verlor sein Gastspiel beim TB Gaggenau mit 4:9 und muss als Tabellenvorletzter gemeinsam mit dem Schlusslicht TTV Kappelrodeck in die Bezirksklasse absteigen. Die 1:9-Niederlage beim Vizemeister TV Weisenbach war für Bühlertal durch den Heimsieg bedeutungslos geworden. Im Murgtalderby bezwang der TV Gernsbach die Spvgg Ottenau III mit 9:3. Die TTF Rastatt II hatten im Heimspiel gegen das Schlusslicht TTV Kappelrodeck beim 9:0-Kantersieg keinesfalls ein leichtes Spiel, drei Partien wurden erst im Entscheidungssatz gewonnen. Das letzte Spiel beim TB Sinzheim gab die TTF Reserve kampflos verloren.

Nach der 6:9-Auswärtsniederlage des TV Neuweier beim TTV Au am Rhein stand die zweite Mannschaft des TTC Rauental vorzeitig als Meister in der Männer-Bezirksklasse fest. Das Topspiel gegen Neuweier hatte somit seinen Reiz verloren, dennoch zeigten sich die Hausherren von ihrer besten Seite und verpassten Neuweier eine 9:2-Abfuhr. So eröffnete sich für den TV Bühl die Chance, aus eigener Kraft den Aufstieg noch zu verwirklichen. Beim 9:1-Kantersieg gegen die Spvgg Ottenau IV war Bühl jederzeit Herr der Lage und sicherte sich als Aufsteiger mit dem finalen Sieg den Durchmarsch in die Bezirksliga. Seine letzte Chance, dem Relegationsplatz zu entgehen, verspielte der TB Bad Rotenfels II. Im direkten Duell gegen den Konkurrenten SV Weitenung unterlag die Rotenfelser Reserve zu Hause mit 3:9. Der TV Lichtental bezwang in seinem letzten Spiel die TTG Bischweier mit 9:2, muss aber dennoch absteigen. (ti)