Ein Hauch von Leichtigkeit

In den Vorwochen, das nur zur Erinnerung, standen Toni & Co. weitgehend permanent auf Rang zwei dieser 3. Liga. Vorvergangenes Wochenende dann, nach der 0:2-Niederlage gegen den SV Wehen Wiesbaden, ging ihnen dieser verloren, erstmals seit Mitte November. Zwar nur wegen des schlechteren Torverhältnisses, aber auch das reichte aus, um die Alarmglocken im Wildpark bimmeln zu lassen - und zwar laut. Der Verlust bedeutete schließlich nicht nur das Einbüßen der direkten Aufstiegsgarantie, sondern dokumentierte nun auch in schriftlicher, nämlich tabellarischer Form den Abwärtstrend, den die Mannschaft seit Ende der Winterpause genommen hatte. "Wir hatten zwölf Punkte Vorsprung auf Wehen, die wir jämmerlich haben liegen lassen", blickte Marvin Pourié an diesem Samstag auf diese Phase zurück.

An diesem Samstag hat der KSC mit 4:0 gegen die Spvgg Unterhaching gewonnen. Es war der erste Sieg der Karlsruher seit drei Wochen, der erste zu Hause seit fünf Wochen, der zweithöchste in dieser Saison überhaupt - und natürlich ist mit alledem der Wunsch und die Hoffnung verbunden, dass dieses 4:0 nicht nur ein Sieg war, sondern das Ende der, nun ja, der Krise. "Wir wollten es nicht nur uns, sondern auch den Fans zeigen, dass mit uns weiter zu rechnen ist", formulierte dies Anton Fink, der gegen die Bayern das erste Tor erzielt hatte, das später allseits als "Dosenöffner" gewertet wurde.

Dass der KSC sich nach stürmischer Drangphase auch gegen verletzungsbedingt extrem geschwächte Unterhachinger lange Zeit schwer tat und lange nicht wirklich zu spielerischer Linie fand? Geschenkt! Dass selbst die Führung durch Fink in der 56. Minute lange auf wackeligen Beinen stand und Haching zwischenzeitlich nah am Ausgleich war? Spielte hernach keine Rolle mehr, auch weil Damian Roßbach (69.) und Marvin Pourié (73. u. 85.) später gegen moralisch und körperlich abbauende Gäste nachlegen konnten.

"Hinten raus haben wir es ordentlich runtergespielt", urteilte Alois Schwartz. Nach dem 2:0 will er gar "wieder etwas Leichtigkeit" im Spiel der Seinen beobachtet haben, was er sogleich mit einem Wunsch für die Restsaison verband: "Ich hoffe, dass wir uns ein bisschen freigespielt haben."

Drei Punkte steht der KSC nach dem Sieg gegen Unterhaching nun wieder vor dem Drittplatzierten aus Wehen. Sechs Spiele sind noch zu spielen. Wie es weitergehen soll, hat Damian Roßbach am Samstag schonmal skizziert. Sein Vorschlag: Spielen wie in der Hinrunde. In der hat der KSC die letzten sechs Spiele allesamt gewonnen. Sollte er dies wiederholen, wird Anton Fink auch den Blick auf die Tabelle wieder freigeben.