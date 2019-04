Goldmedaille und DM-Teilnahme für Rosalie Schmidt

Bei den badischen Einzelmeisterschaften sowie den badischen Bestenwettkämpfe der Trampolinturner in Nöttingen waren jüngst insgesamt neun Vereine am Start. Sehr erfolgreich präsentierte sich in diesem Jahr der TV Gernsbach, der mit neun Sportlern angereist war und am Ende sechs Medaillen mit nach Hause nehmen durfte. Besonders erfreulich war laut Mitteilung, wie sich vereinsübergreifend Athleten gegenseitig anfeuerten und sich über jede gelungene Übung der anderen freuten.

Die badischen Bestenwettkämpfe werden stets parallel zu den badischen Meisterschaften ausgetragen. Sie sollen Nachwuchsturnern, die noch nicht ganz die nötigen Schwierigkeiten für die Einzelmeisterschaften beherrschen, die Möglichkeit geben, sich mit anderen auf Landesebene zu messen. Vom TVG erreichte hier in der Altersklasse W 10 Selma Börner den Bronzerang. In der gemischten Altersklasse W/M 11-12 holte Maya Sameisl die Silbermedaille, Luca Stotz wurde Fünfter. In der AK W 13-14 erreichte Annika Bleier Platz sechs und Jana Brendel erturnte sich in der AK W 17+ die Goldmedaille.

In den badischen Einzelmeisterschaften ließ Rosalie Schmidt die Konkurrenz deutlich hinter sich und belegte in der AK W 13-14 Rang eins, Berit Rösler durfte sich als Zweitplatzierte über die Silbermedaille freuen. In der ältesten Wettkampfklasse der Meisterschaften W 17+ landete Christiane Schermer auf Platz sechs, bei den Männern der AK 17+ erturnte sich Rafael Roth Bronze. Sehr zur Freude der Trainer erreichte Rosalie Schmidt außerdem mit ihrer neuen Übung die Qualifikation zur Teilnahme an den deutschen Einzelmeisterschaften. Die Athletin des TV Gernsbach darf sich nun im Oktober mit den besten deutschen Trampolinturnern in ihrer Altersklasse bei den nationalen Titelkämpfen messen. (red)