Seltene Auszeichnung für Annerose Schmidhuber Im vergangenen Jahr hatte der Turngau Mittelbaden-Murgtal eine neue Satzung beschlossen und dem Registergericht vorgelegt. Eine kleine Formalie machte es nun notwendig, dass sich die Turnerfamilie am vergangenen Wochenende zu einer außerordentlichen Vollversammlung in der Wintersdorfer Turn- und Festhalle traf und das Manko ruckzuck korrigierte. Eingebettet in die Versammlung waren auch Ehrungen, bei denen Annerose Schmidhuber vom Präsidenten des badischen Turnerbunds, Gerhard Mengesdorf, mit dem seltenen Ehrenbrief des Deutschen Turnerbunds (DTB) ausgezeichnet wurde. "Sie ist die gute Seele des Turngaus", lobte Mengesdorf das lange Wirken von Schmidhuber in seiner Laudatio. Auch gestand er, dass, als er von der Ehrung erfahren hatte, gleich feststand: "Das ist mein Termin". Im Jahr 1979 als junge Übungsleiterin beim heimischen Turn- und Sportverein Hügelsheim begonnen, hatte die Geehrte im gleichen Jahr bereits Verantwortung auch beim Turngau übernommen. Inzwischen leitet sie seit 25 Jahren die Geschäftsstelle der Turnerorganisation und ist auch Vorstandsmitglied. Mit herzlichen Worten dankte Mengesdorf der Geehrten, der die Versammlung mit stehendem Applaus für ihre Arbeit dankte. Nach der Begrüßung durch den Turngauvorsitzenden Andreas Stahlberger freute sich der Vorsitzende des örtlichen Turnvereins, Martin Hauns, zum 100-jährigen Jubiläum ("Wir haben jeden Monat eine Veranstaltung") die Turnerfamilie zu Gast zu haben. Beim Punkt Ehrungen zeichnete das Duo Stahlberger/Schmidhuber wieder mehrere Sportler für deren besondere Leistungen aus. Überaus erfolgreich bei den baden-württembergischen Meisterschaften waren: Luca Schuhmacher vom TuS Hügelsheim (1. Platz leichtathletischer Fünfkampf M 12/13), Tobias Frank vom TV Iffezheim (1. Platz leichtathletischer Fünfkampf M 20+), Rosalie Schmidt vom TV Gernsbach (1. Platz Synchron-Trampolin), Annika Boos vom TV Rastatt-Rheinau (2. Platz deutscher Achtkampf W 18/19), Dominik Adler vom TV Iffezheim (1. Platz deutscher Achtkampf AK 20+) und Marvin Rauprich vom TV Bischweier (1. und 2. Platz baden-württembergische Meisterschaften Boden und Seitpferd). Jan Anselm vom TV Iffezheim wurde zusätzlich als deutscher Meister im Achtkampf geehrt. Für ihren Aufstieg in die zweite Bundesliga wurde die Kunstturnmannschaft des TV Bühl ausgezeichnet. In den "Turngauruhestand" wurde der Fachwart für Schneesport, Thomas Strobel, verabschiedet und mit der silbernen Ehrennadel des Turngaus für sein Wirken geehrt. Einstimmig wurde als sein Nachfolger Jürgen Kast, zunächst noch kommissarisch in das Amt gewählt. Stahlberger ging in seinem Jahresbericht auf die sportlichen und geselligen Ereignisse des 37 000 Mitglieder zählenden Turngaus ein. Dabei streifte er die Fortbildungen, Schulungen, Treffen und auch das vor wenigen Wochen stattgefundene Trainingslager in Colmar mit über 50 Turnern. Bedauern musste er einen Mitgliederschwund von 130 Personen. Kassenwart Gerold Klein freute sich über einen "kleinen Gewinn" und stellte im Kassenbericht ausführlich die größeren Einzelpositionen des Turner-Haushalts vor. Neben Hinweisen auf künftige Veranstaltungen stellte Sina Schneider als Vorsitzende die Aktivitäten der Turnerjugend vor und rührte dabei fleißig die Werbetrommel für die Nachwuchsorganisation. (sch)

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Bühl

Zu Besuch beim Sitzball-Training Bühl (kie) - Beeindruckende Hechtsprünge, atemberaubend schnelle Spielzüge und das flinke Fortbewegen auf dem Po: Sitzball ist eine von wenigen Sportarten, die von Gehandicapten ohne Hilfsmittel ausgeübt werden kann. BT-Volontärin Franziska Kiedaisch hat mitgespielt (Foto:bema) » Weitersagen (kie) - Beeindruckende Hechtsprünge, atemberaubend schnelle Spielzüge und das flinke Fortbewegen auf dem Po: Sitzball ist eine von wenigen Sportarten, die von Gehandicapten ohne Hilfsmittel ausgeübt werden kann. BT-Volontärin Franziska Kiedaisch hat mitgespielt (Foto:bema) » - Mehr